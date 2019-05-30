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Недвижимость

Для шикарного отдыха на знаменитом курорте новосибирцу придётся продать квартиру

Отпуск на двоих на лучших курортах мира сопоставим со стоимостью жилья в Новосибирске

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За виллу на Мальдивах с таким видом придётся выложить стоимость комнаты в центре Новосибирска

Фото: booking.com

Аналитики N1.RU сопоставили стоимость шикарного отпуска на двоих на знаменитых мировых курортах со стоимостью жилья в Новосибирске — оказалось, что многие из курортов по карману только владельцам суммы не меньше цен на самое дешёвое жильё.

Для исследования эксперты подсчитали стоимость перелёта из Новосибирска бизнес-классом и двухнедельное проживание в отеле по системе «всё включено» или с завтраком в пятизвёздочном отеле. Кроме того, в некоторых странах понадобятся средства на оформление визы.

Самым дешёвым оказался отдых в Дубае — лето здесь считается низким сезоном из-за экстремальной жары. Тем не менее перелёт и две недели проживания в отеле Atlantis The Palm с видом на Персидский залив на искусственном архипелаге Джумейра обойдётся примерно в 500 тысяч рублей. 

Чтобы на том же уровне отдохнуть в Доминикане, придётся добавить к этой сумме ещё 150 тысяч. Этих денег не хватит даже на самую дешёвую квартиру в Новосибирске, но будет достаточно для покупки дачи под Новосибирском.

Фото: инфографика N1.RU

Около 900 тысяч придётся потратить на отпуск в Майами: за эти деньги можно снять номер в отеле Betsy на улице Оушен-Драйв. Эта улица известна по фильму «Красотка». В отеле есть приватный пляж, а на крыше — бар с видом на океан. За те же деньги можно купить комнату в новосибирском общежитии или студию на окраине Новосибирска.

За миллион — по цене комнаты в центре Новосибирска — можно отправиться отдыхать на Мальдивы и рассчитывать на целую виллу в курортном комплексе Velassaru Maldives по системе «всё включено». На территории комплекса есть 5 ресторанов и два бара.

Стоимость средней «однёшки» в Новосибирске сейчас составляет около 2 млн рублей. За эти деньги можно поехать в роскошный круиз по Средиземному морю. Корабль отправится из Лондона и включает города Португалии, Италии, Испании и Франции, а за плаванием можно будет наблюдать из окна каюты класса «сьют».

Если вы подумываете о том, чтобы обеспечить себе не шикарный, но регулярный отдых у моря в одной из популярных стран, — посмотрите, на что можно рассчитывать после продажи средней новосибирской «двушки».

Лиза Пичугина
Инфографика N1.RU, фото с сайта booking.com

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КОММЕНТАРИИ (13)

Ваха
30 мая 2019 в 12:30

Ну такой отдых мало кому доступен. Даже в штатах средний доход семьи после налогов около 50 тысяч долларов. И много семей согласиться отдать почти весь свой годовой доход на море, пусть и в райских условиях? А в Эмиратах на этих островах немного подванивает, что-то не расчитали вода стала застаиваться и зацвела. Было так лет 5 назад, когда там были. И кстати, купили в Эмираты путевку в 5 * отель, сетевой, но не из шикарных, за 8 тысяч с человека (это с перелетом, проживанием и прочим). Взяли в Фуджейре машину (почему-то в Дабае на русские права не давали) и поездили там везде, в т.ч через тунель проехали и на пальму.....Не, абсолютно согласен, наш "студенческий" набег в Эмираты не сравниться с тем, что там себе толстосумы позволяют, но....мы и не потратили почти ничего. Надеюсь, когда-нибудь тоже будут не жалко потратить сотни тысяч за недельку отдыха.

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Виталик123
30 мая 2019 в 12:11

"Для исследования эксперты подсчитали стоимость перелёта из Новосибирска бизнес-классом и двухнедельное проживание в отеле по системе «всё включено» или с завтраком в пятизвёздочном отеле"."Типичный житель Новосибирска отдыхает только так"."А пенсионеров,роющихся в мусоре,присылает Америка и Украина".И,конечно,только так хотят отдыхать те,кто называет мёртвых колбасой.

Марципанчик
30 мая 2019 в 12:04

Чудно. Даже не сказать до какой жизни докатились, мы всегда были в ней.