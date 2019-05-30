Для шикарного отдыха на знаменитом курорте новосибирцу придётся продать квартиру

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За виллу на Мальдивах с таким видом придётся выложить стоимость комнаты в центре Новосибирска
Фото: booking.com
Аналитики N1.RU сопоставили стоимость шикарного отпуска на двоих на знаменитых мировых курортах со стоимостью жилья в Новосибирске — оказалось, что многие из курортов по карману только владельцам суммы не меньше цен на самое дешёвое жильё.
Для исследования эксперты подсчитали стоимость перелёта из Новосибирска бизнес-классом и двухнедельное проживание в отеле по системе «всё включено» или с завтраком в пятизвёздочном отеле. Кроме того, в некоторых странах понадобятся средства на оформление визы.
Самым дешёвым оказался отдых в Дубае — лето здесь считается низким сезоном из-за экстремальной жары. Тем не менее перелёт и две недели проживания в отеле Atlantis The Palm с видом на Персидский залив на искусственном архипелаге Джумейра обойдётся примерно в 500 тысяч рублей.
Чтобы на том же уровне отдохнуть в Доминикане, придётся добавить к этой сумме ещё 150 тысяч. Этих денег не хватит даже на самую дешёвую квартиру в Новосибирске, но будет достаточно для покупки дачи под Новосибирском.
Около 900 тысяч придётся потратить на отпуск в Майами: за эти деньги можно снять номер в отеле Betsy на улице Оушен-Драйв. Эта улица известна по фильму «Красотка». В отеле есть приватный пляж, а на крыше — бар с видом на океан. За те же деньги можно купить комнату в новосибирском общежитии или студию на окраине Новосибирска.
За миллион — по цене комнаты в центре Новосибирска — можно отправиться отдыхать на Мальдивы и рассчитывать на целую виллу в курортном комплексе Velassaru Maldives по системе «всё включено». На территории комплекса есть 5 ресторанов и два бара.
Стоимость средней «однёшки» в Новосибирске сейчас составляет около 2 млн рублей. За эти деньги можно поехать в роскошный круиз по Средиземному морю. Корабль отправится из Лондона и включает города Португалии, Италии, Испании и Франции, а за плаванием можно будет наблюдать из окна каюты класса «сьют».