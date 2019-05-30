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Милота

Сибирячка создала YouТube-канал о своей хаски. Видео с говорящей собакой смотрят тысячи человек

В видео собака тестирует корма, рассказывает о жизни с кошкой и даже готовит еду

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Собаке по имени Синди 31 мая исполнится год 

Фото: коллаж Густаво Зырянова 

Жительница Искитима Новосибирской области Юлия Генрихс создала канал на YouТube для своей собаки. Сейчас у канала, на котором хаски Синди рассказывает о себе, уже более 22 тысяч подписчиков. 

В выпусках говорящая собака рассказывает о жизни с котом, тестирует корма и даже участвует в модных челленджах. По словам Юлия Генрихс, видео рассчитаны, в первую очередь, на детскую аудиторию. 

«До этого у меня в интернете был другой блог, на другую тематику. А потом решили создать детский канал <...> Говорящие животные — это что-то такое интересное, новое, что-то с YouТube берём. Тяжело брать то, что людьми было сделано. Всё-таки собака есть собака, она не может просто сидеть и в камеру смотреть, приходится работать, дрессировать — вкусняшки получает за это», — рассказала корреспонденту НГС Юлия Генрихс. 

В видео собака Синди рассказывает, как уживается вместе с кошкой 

Во всех видео хаски Синди говорит голосом своей хозяйки. По словам Генрихс, она занимается не только озвучкой, но и всем процессом создания видеороликов. 

«Я полностью всё делаю, пишу сценарий, всё снимается, потом монтаж. <...> Моя дочка смотрит серии (Дочери Юлии Генрихс 6 лет. — Прим.ред), сначала удивлялась, как собака говорит, а потом уже заметила, что я озвучиваю. Но ей очень нравится, когда я монтаж делаю, зову её, смотрю на её реакцию, улыбается ли, какие эмоции вызывает выпуск», — поделилась Генрихс. 

Юлия Генрихс рассказала, что сейчас тратит на ведение блога своей собаки много времени. По её словам, видеоблог — это хобби, которое приносит не так много денег, но даёт большой опыт. 

«Ты обучаешься, смотришь аналитику, почему люди смотрят твои видео только до какого-то момента. Сложно, конечно, изучать что-то новое. Раньше я замечала, что блогеры популярные почему-то не общаются с подписчиками, то есть дети им пишут в социальные сети, <...> а они редко на какие-то комментарии отвечают. У нас цель была такая — с детьми общаться, чтобы была поддержка, мы полностью им отвечаем, переписываемся. Они, конечно, понимают, что собака не может писать. Но сама идея им настолько нравится, что они хотят в это верить, — им нужен друг. Они нам пишут, рисунки присылают — это очень здорово», — сообщила автор видеороликов. 

Некоторые новосибирцы так любят своих собак, что стали чаще брать их на свои свадебные фотосессии. В материале НГС.АФИША сибиряки показали, как прогуливали своих питомцев в белых платьях и смокингах. 

Анастасия Нефёдова 
Фото предоставлено Юлией Генрихс, коллаж Густаво Зырянова видео с youtube-канала «Собака по имени Синди»

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ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Хаскисобака видеоблогерблог

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Ржака
30 мая 2019 в 13:18

Дизлайк не глядя бездельнице...

С той стороны
30 мая 2019 в 13:24

Бедная собака ...по моему на фото у неё уже глаз правый дергается ...бабы ради славы на все готовы , даже продавать "своего друга" в интернет .

Рабочий
30 мая 2019 в 13:22

А потом они жалуются на сексизм и что их называют нехорошими словами. Ну ведь работать они не хотят и не могут. Пользу приносить не хотят и не могут. Едят чужую еду. И занимаются сказочной ерундой. А люди должны о них говорить что то хорошее?