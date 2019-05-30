Бывший игрок «Сибири» привезет в Новосибирск Кубок Гагарина

Воспитанник новосибирского хоккея и игрок московского ЦСКА Константин Окулов привезёт в Новосибирск Кубок Гагарина — увидеть его можно будет уже в следующие выходные.

«Кубок приедет в Новосибирск 8 июня — сам Костя его привезёт. На время, когда Кубок будет в Новосибирске, Костя является ответственным за Кубок», — рассказал корреспонденту НГС организатор события Юрий Землянов.

8 и 9 июня Кубок будет в Новосибирске — Константин проведёт несколько мероприятий для болельщиков.

9 июня пройдёт массовая автограф-сессия в торговом центре «Галерея-Новосибирск» на четвёртом этаже с 12:00 до 15:00. Специальную зону для Кубка и хоккеиста устроят рядом с кинотеатром.