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Спорт

Бывший игрок «Сибири» привезет в Новосибирск Кубок Гагарина

Награду хоккеиста выставят в «Галерее Новосибирск»

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Кубок Гагарина можно будет увидеть 9 июня в «Галерее Новосибирск»

Фото: Ксения Евдокимова / НГС

Воспитанник новосибирского хоккея и игрок московского ЦСКА Константин Окулов привезёт в Новосибирск Кубок Гагарина — увидеть его можно будет уже в следующие выходные.

«Кубок приедет в Новосибирск 8 июня — сам Костя его привезёт. На время, когда Кубок будет в Новосибирске, Костя является ответственным за Кубок», — рассказал корреспонденту НГС организатор события Юрий Землянов. 

8 и 9 июня Кубок будет в Новосибирске — Константин проведёт несколько мероприятий для болельщиков.

9 июня пройдёт массовая автограф-сессия в торговом центре «Галерея-Новосибирск» на четвёртом этаже с 12:00 до 15:00. Специальную зону для Кубка и хоккеиста устроят рядом с кинотеатром.

Кроме того, Константин встретится с болельщиками, которым сложно посещать массовые мероприятия. Например, он встретится со следж-хоккеистами — детьми, которые играют в хоккей на санях.

Константин Окулов перешёл из хоккейной «Сибири», за которую он выступал с 2013 года, в ЦСКА в 2017 году. В этом году он в составе московской команды в финальном раунде плей-офф КХЛ обыграл омский «Авангард».

В плей-офф Константин Окулов провёл 19 игр и набрал 14 очков — он забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач.

Кубок Гагарина и раньше привозили в Новосибирск. Например, в 2016 году тур трофея по российским городам организовывала компания «Балтика». Чтобы сфотографироваться с Кубком в СТЦ «МЕГА», новосибирцы выстраивались в очередь.

Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой 

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Елена Громкова

ТЕГИ

Кубок ГагаринаКонстантин Окулов

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КОММЕНТАРИИ (3)

Семен
30 мая 2019 в 11:26

Да кому он нужен этот кубок псевдотурнира двух горе-команд. Пусть лучше Вовчик кубок Стенли привозит.

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Директор Завода (Ржака)
30 мая 2019 в 11:33

Я лучше на Кубок Стэнли посмотрю. Как раз собираюсь в Чехию, там Крейчи и Пастрняк его привезут.

С. Хол
30 мая 2019 в 11:28

Фотография просто супер, отлично иллюстрирует обывательские интересы -- бухнуть и гордиться, что кто-то другой самый сильный и ловкий.