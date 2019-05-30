Бывший игрок «Сибири» привезет в Новосибирск Кубок Гагарина

Воспитанник новосибирского хоккея и игрок московского ЦСКА Константин Окулов привезёт в Новосибирск Кубок Гагарина — увидеть его можно будет уже в следующие выходные.
«Кубок приедет в Новосибирск 8 июня — сам Костя его привезёт. На время, когда Кубок будет в Новосибирске, Костя является ответственным за Кубок», — рассказал корреспонденту НГС организатор события Юрий Землянов.
8 и 9 июня Кубок будет в Новосибирске — Константин проведёт несколько мероприятий для болельщиков.
9 июня пройдёт массовая автограф-сессия в торговом центре «Галерея-Новосибирск» на четвёртом этаже с 12:00 до 15:00. Специальную зону для Кубка и хоккеиста устроят рядом с кинотеатром.
Кроме того, Константин встретится с болельщиками, которым сложно посещать массовые мероприятия. Например, он встретится со следж-хоккеистами — детьми, которые играют в хоккей на санях.
Константин Окулов перешёл из хоккейной «Сибири», за которую он выступал с 2013 года, в ЦСКА в 2017 году. В этом году он в составе московской команды в финальном раунде плей-офф КХЛ обыграл омский «Авангард».
В плей-офф Константин Окулов провёл 19 игр и набрал 14 очков — он забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач.
Кубок Гагарина и раньше привозили в Новосибирск. Например, в 2016 году тур трофея по российским городам организовывала компания «Балтика». Чтобы сфотографироваться с Кубком в СТЦ «МЕГА», новосибирцы выстраивались в очередь.