Видео: водитель маршрутки устроил зарядку на остановке. Владелец маршрута решил «с ним разобраться»

Бизнесмен заявил, что водители должны заниматься спортом там, где никто не видит

Водители маршруток часто занимаются спортом на «Городском аэропорте»
Водители маршруток часто занимаются спортом на «Городском аэропорте»


Утром 30 мая в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель маршрута № 399 на конечной остановке разминается перед рейсом. Мужчина стоит на руках и приседает.


«Спину размял, пошел в рейс», — комментирует автор видео, которое выложили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».



Перевозчик, обслуживающий маршрут № 399, рассказал корреспонденту НГС, что уже разговаривал с водителями об их упражнениях. Как выяснилось в беседе, он против такой активности на остановках.


«Мотивируют тем, что на сегодняшний день очень устают, много сидят за рулем, и они все по вьетнамскому варианту даже предлагали организовать — час спать, то есть отдыхать. После этого работоспособность больше, но я им запретил, потому что у нас есть график движения, и они его должны выполнять, но все равно просочилась эта ерунда. Будем сейчас разбираться. <…> Оно полезно, но не на обозрение же всем. <…> На "Близком" там площадка больше, там никто не видит <…> занимайся там за диспетчерской сколько хочешь, там слова никто не скажет, а "Городской аэропорт" — проходной двор», — рассказал НГС директор Анатолий Кожанов.


Недавно водители другого маршрута устроили забастовку из-за нелегального перевозчика.

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