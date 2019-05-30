Видео: водитель маршрутки устроил зарядку на остановке. Владелец маршрута решил «с ним разобраться»

Водители маршруток часто занимаются спортом на «Городском аэропорте»





Утром 30 мая в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель маршрута № 399 на конечной остановке разминается перед рейсом. Мужчина стоит на руках и приседает.





«Спину размял, пошел в рейс», — комментирует автор видео, которое выложили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».









Перевозчик, обслуживающий маршрут № 399, рассказал корреспонденту НГС, что уже разговаривал с водителями об их упражнениях. Как выяснилось в беседе, он против такой активности на остановках.





«Мотивируют тем, что на сегодняшний день очень устают, много сидят за рулем, и они все по вьетнамскому варианту даже предлагали организовать — час спать, то есть отдыхать. После этого работоспособность больше, но я им запретил, потому что у нас есть график движения, и они его должны выполнять, но все равно просочилась эта ерунда. Будем сейчас разбираться. <…> Оно полезно, но не на обозрение же всем. <…> На "Близком" там площадка больше, там никто не видит <…> занимайся там за диспетчерской сколько хочешь, там слова никто не скажет, а "Городской аэропорт" — проходной двор», — рассказал НГС директор Анатолий Кожанов.







Недавно водители другого маршрута устроили забастовку из-за нелегального перевозчика.