Видео: водитель маршрутки устроил зарядку на остановке. Владелец маршрута решил «с ним разобраться»
Бизнесмен заявил, что водители должны заниматься спортом там, где никто не видит
Утром 30 мая в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором водитель маршрута
«Спину размял, пошел в рейс», — комментирует автор видео, которое выложили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».
Перевозчик, обслуживающий маршрут
«Мотивируют тем, что на сегодняшний день очень устают, много сидят за рулем, и они все по вьетнамскому варианту даже предлагали организовать — час спать, то есть отдыхать. После этого работоспособность больше, но я им запретил, потому что у нас есть график движения, и они его должны выполнять, но все равно просочилась эта ерунда. Будем сейчас разбираться. <…> Оно полезно, но не на обозрение же всем. <…> На "Близком" там площадка больше, там никто не видит <…> занимайся там за диспетчерской сколько хочешь, там слова никто не скажет, а "Городской аэропорт" — проходной двор», — рассказал НГС директор Анатолий Кожанов.
Недавно водители другого маршрута устроили забастовку из-за нелегального перевозчика.