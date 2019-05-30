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Две «Тойоты Камри» врезались лоб в лоб на трассе: два человека погибли и три в больнице

Один автомобиль был с алтайскими номерами, другой — с новосибирскими

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 В ДТП погибли два человека, ещё трое пострадали 

Фото: Александр Ощепков / архив НГС

Утром в четверг, 30 мая, на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием двух «Тойот»: в ГИБДД сообщают о двух погибших.

О том, что в 6:10 на 1166-м километре трассы Р-254 в Барабинском районе случилось смертельное ДТП, корреспонденту НГС рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Сейчас он располагает информацией о двух погибших и трёх пострадавших. Фото с места ДТП пока нет. Подробности случившегося уточняются. 

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика сообщает о том, что в лобовом ДТП сошлись две «Тойоты Камри», погибли оба водителя. 

«С тяжёлыми травмами были госпитализированы в больницу Барабинска три человека — два пассажира из алтайской "Камри" (женщина 1984 года рождения и мужчина 1975-го) и один из новосибирской (мужчина)», — говорится в сообщении паблика.

В середине мая ещё одно смертельное ДТП случилось в Коченёвском районе: три человека погибли в столкновении грузовика и выехавших на встречку «Жигулей».

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Как рассказал Константин Шкабарня со ссылкой на предварительные данные автоинспекторов, водитель праворульной «Тойоты Камри» 1995 года выпуска ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска. По неизвестной причине машина с новосибирскими номерами выехала на встречную полосу и столкнулась с другой «Тойотой Камри» — 2015 года выпуска, которая ехала из Новосибирска в сторону Омска. У этой машины были алтайские номера. 

На месте погибли и 33-летний водитель «Тойоты Камри» с алтайскими номерами и 50-летний мужчина, который, предположительно, был за рулём другой машины. Также, по данным ГИБДД, после лобового столкновения в больницу увезли трёх пострадавших: мужчину из «Тойоты» с новосибирскими номерами и двух пассажиров другого авто.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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ДТП с погибшими

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КОММЕНТАРИИ (40)

мягкие клочки
30 мая 2019 в 10:35

На хоккейные дворцы есть миллиарды, на строительство 4-полосных федеральных трасс с разделителями потоков - нет. Видимо, потому что вкладываться в спасение жизней и здоровья простолюдинов не так выгодно в плане навара бабла. Капитализм же, которого все так хотели.

капитанская дочка
30 мая 2019 в 10:35

Сколько еще должно погубнуть людей, чтобы наконец то додумались расширить все трассы России минимум до 4ех полос! Благо территории позволяют.. Посмотрите, хоть то трасса в Омск или Барнаул.. Разшипение дорог только на редких участках..
Но нет же, они будут всякие свои бессмысленные проекты фининсировать и деньги в карманы складывать.. Сами то даде не межгород самолетами летают.. ****

12345
30 мая 2019 в 10:29

Сколько ещё подобных случаев нужно, чтобы наконец поставили разделители? Людей типа "я не хочу тащиться за фурой, поэтому пусть народ гибнет дальше" не нужно принимать во внимание.