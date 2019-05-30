Две «Тойоты Камри» врезались лоб в лоб на трассе: два человека погибли и три в больнице

Как рассказал Константин Шкабарня со ссылкой на предварительные данные автоинспекторов, водитель праворульной «Тойоты Камри» 1995 года выпуска ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска. По неизвестной причине машина с новосибирскими номерами выехала на встречную полосу и столкнулась с другой «Тойотой Камри» — 2015 года выпуска, которая ехала из Новосибирска в сторону Омска. У этой машины были алтайские номера.
На месте погибли и 33-летний водитель «Тойоты Камри» с алтайскими номерами и 50-летний мужчина, который, предположительно, был за рулём другой машины. Также, по данным ГИБДД, после лобового столкновения в больницу увезли трёх пострадавших: мужчину из «Тойоты» с новосибирскими номерами и двух пассажиров другого авто.