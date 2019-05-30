Один автомобиль был с алтайскими номерами, другой — с новосибирскими

Две «Тойоты Камри» врезались лоб в лоб на трассе: два человека погибли и три в больнице

Утром в четверг, 30 мая, на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием двух «Тойот»: в ГИБДД сообщают о двух погибших.

О том, что в 6:10 на 1166-м километре трассы Р-254 в Барабинском районе случилось смертельное ДТП, корреспонденту НГС рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Сейчас он располагает информацией о двух погибших и трёх пострадавших. Фото с места ДТП пока нет. Подробности случившегося уточняются.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика сообщает о том, что в лобовом ДТП сошлись две «Тойоты Камри», погибли оба водителя.

«С тяжёлыми травмами были госпитализированы в больницу Барабинска три человека — два пассажира из алтайской "Камри" (женщина 1984 года рождения и мужчина 1975-го) и один из новосибирской (мужчина)», — говорится в сообщении паблика.

В середине мая ещё одно смертельное ДТП случилось в Коченёвском районе: три человека погибли в столкновении грузовика и выехавших на встречку «Жигулей».