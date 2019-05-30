«Почта России» объяснила, почему работник швырял мешки с отправлениями в автомобиль

Оказывается, в мешках были невостребованные газеты

Очевидцы сняли видео с небрежным работником почты возле отделения на Геодезической, 9





«Почта России» прокомментировала видеоролик, на котором её сотрудник перекидывал мешки с почтовыми отправлениями из отделения в автомобиль.





Накануне ролик появился в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтатке». На видео мужчина грубо перекидывал мешки из отделения почты на Геодезической, 9 в почтовый автомобиль.





В управлении ФПС Новосибирской области провели проверку по данному факту.





«Было установлено, что в автомобиль загружались мешки с невостребованной газетной продукцией, ущерб данным почтовым отправлениям не был нанесен», — передали в пресс-службе «Почты России».





По инструкции в момент погрузки водитель должен находиться на борту автомобиля и аккуратно загружать почту на транспортерную ленту, уточнили в управлении.





«В данном случае возможность подъехать вплотную к ленте у водителя отсутствовала из-за припаркованных у окна обмена частных автомобилей», — уточнили в пресс-службе.





Тем не менее с водителем будет проведен дополнительный инструктаж о порядке и правилах разгрузочно-погрузочных работ, отметили представители «Почты России».





На видео работник перекидывал мешки из почтового отделения в автомобиль





На «Почте России» объяснили, что в мешках были невостребованные газеты





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