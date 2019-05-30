Видео: Владимир Тарасенко забросил 10-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги

Тарасенко отправил шайбу в ворота со второго раза

Владимир Тарасенко забросил шайбу во втором периоде





Сегодня, 30 мая, во втором матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги Владимир Тарасенко в составе команды «Сент-Луис Блюз» забросил свою 10-ю шайбу в текущем плей-офф.





Тарасенко забил гол в ворота «Бостон Брюинз» во втором периоде — он сравнял счёт в матче: 2:2.





Сначала Владимир перехватил шайбу, которую отбил вратарь после броска другого игрока «Сент-Луиса». После этого Тарасенко сделал бросок по воротам соперника, но вратарь парировал и его. Тарасенко снова поймал шайбу и опять отправил её в сторону ворот — в этот раз он оказался точен.





Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Сент-Луиса», счёт в серии 1:1.









Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли. 22 мая его команда в шестом матче полуфинала обыграла команду «Сан-Хосе Шаркс».

