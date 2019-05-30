Видео: Владимир Тарасенко забросил 10-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги

Тарасенко отправил шайбу в ворота со второго раза

Владимир Тарасенко забросил шайбу во втором периоде
Владимир Тарасенко забросил шайбу во втором периоде


Сегодня, 30 мая, во втором матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги Владимир Тарасенко в составе команды «Сент-Луис Блюз» забросил свою 10-ю шайбу в текущем плей-офф.


Тарасенко забил гол в ворота «Бостон Брюинз» во втором периоде — он сравнял счёт в матче: 2:2.


Сначала Владимир перехватил шайбу, которую отбил вратарь после броска другого игрока «Сент-Луиса». После этого Тарасенко сделал бросок по воротам соперника, но вратарь парировал и его. Тарасенко снова поймал шайбу и опять отправил её в сторону  ворот — в этот раз он оказался точен.


Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Сент-Луиса», счёт в серии 1:1. 



Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли. 22 мая его команда в шестом матче полуфинала обыграла команду «Сан-Хосе Шаркс».

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