Девушка на «Тойоте» не заметила «Мицубиси» на Кошурникова: потребовалась скорая помощь
«Мицубиси» выезжал из-за другого автомобиля
Сегодня утром, 30 мая, на перекрёстке Красина и Кошурникова в аварии пострадала девушка — один автомобиль не заметил другой.
«Toyota двигалась по Кошурникова со стороны Бориса Богаткова, поворачивала на Фрунзе. Mitsubishi двигался по Кошурникова со стороны проспекта Дзержинского, в сторону Бориса Богаткова.
На перекрестке девушка на "Тойоте" не заметила "Митсубиси" из-за другого выезжающего автомобиля и допустила столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
В результате в «Митсубиси» пострадала девушка, ей потребовалась скорая помощь.
26 мая на перекрёстке в новосибирском Академгородке также столкнулись Toyota и Mitsubishi.