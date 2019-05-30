Девушка на «Тойоте» не заметила «Мицубиси» на Кошурникова: потребовалась скорая помощь

«Мицубиси» выезжал из-за другого автомобиля

Авария случилась в 7:40
Авария случилась в 7:40


Сегодня утром, 30 мая, на перекрёстке Красина и Кошурникова в аварии пострадала девушка — один автомобиль не заметил другой.


«Toyota двигалась по Кошурникова со стороны Бориса Богаткова, поворачивала на Фрунзе. Mitsubishi двигался по Кошурникова со стороны проспекта Дзержинского, в сторону Бориса Богаткова. 


На перекрестке девушка на "Тойоте" не заметила "Митсубиси" из-за другого выезжающего автомобиля и допустила столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».


В результате в «Митсубиси» пострадала девушка, ей потребовалась скорая помощь. 


На месте происшествия ждут ГИБДД
На месте происшествия ждут ГИБДД


26 мая на перекрёстке в новосибирском Академгородке также столкнулись Toyota и Mitsubishi.

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