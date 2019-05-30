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Дороги и транспорт

Движение трамваев на проспекте Дзержинского закроют на выходные

Публикуем временную схему движения трамваев

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На проспекте Дзержинского на выходных будут ремонтировать трамвайные пути

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Мэрия Новосибирска предупреждает, что вечером 31 мая закроется движение трамваев в районе остановки «Улица Ползунова».

«Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение закроют с 22:00 31 мая до 5:30 3 июня.

«На время проведения работ движение трамвайного маршрута № 11 ПКиО "Сосновый бор" — Золотая горка будет организовано по схеме: от остановочного пункта "Магазин «Детский мир»" по ул. Трикотажной, проспекту Дзержинского, ул. Волочаевской до конечного остановочного пункта "Гусинобродское шоссе" в прямом и обратном направлениях».

Зелёным отмечен участок действующего маршрута, по которому обычно ездит транспорт. Красным — временный участок маршрута на выходные. Синим — неизменённая часть маршрута

Фото: 2ГИС

В середине мая из-за ремонта дорог маршрут менял трамвай № 13.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Скриншот 2ГИС

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трамвайперекрытие движения

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КОММЕНТАРИИ (13)

Спикер
30 мая 2019 в 08:41

Лучше бы мэрия дороги отремонтировала, а трамваями этими практически никто не пользуется.

Икен
30 мая 2019 в 08:30

Посмотреть бы в глаза, тем гениальным организаторам движения кто- запроектировал реконструкцию пр.Дзержинского от Гостиницы Северная до перекрестка с ул.Волочаевская. В итоге постепенное сужение проезжей части с трех полос до двух. И запрет движения по трамвайным путям, там что интенсивно трамваи гоняют, чаще чем по Богдашке. Искусственно создана пробка на этом участке постоянная, начиная с Трикотажной обычно, даже при незначительном потоке, ГИБДД стоит ловит, кто выезжает прямо не по знаку.

Мэр города Новосибирска
30 мая 2019 в 08:44

Зачем ту часть путей делать, там все равно никто не ездит. Сделайте уже хорошее состояние по трикотажной, учительской и обязательно Богдана Хмельницкого.