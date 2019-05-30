Движение трамваев на проспекте Дзержинского закроют на выходные

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Публикуем временную схему движения трамваев
На проспекте Дзержинского на выходных будут ремонтировать трамвайные пути
Мэрия Новосибирска предупреждает, что вечером 31 мая закроется движение трамваев в районе остановки «Улица Ползунова».
«Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Движение закроют с 22:00 31 мая до 5:30 3 июня.
«На время проведения работ движение трамвайного маршрута
В середине мая из-за ремонта дорог маршрут менял трамвай
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Скриншот 2ГИС
Лучше бы мэрия дороги отремонтировала, а трамваями этими практически никто не пользуется.
Посмотреть бы в глаза, тем гениальным организаторам движения кто- запроектировал реконструкцию пр.Дзержинского от Гостиницы Северная до перекрестка с ул.Волочаевская. В итоге постепенное сужение проезжей части с трех полос до двух. И запрет движения по трамвайным путям, там что интенсивно трамваи гоняют, чаще чем по Богдашке. Искусственно создана пробка на этом участке постоянная, начиная с Трикотажной обычно, даже при незначительном потоке, ГИБДД стоит ловит, кто выезжает прямо не по знаку.