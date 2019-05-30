Движение трамваев на проспекте Дзержинского закроют на выходные

Икен 30 мая 2019 в 08:30

Посмотреть бы в глаза, тем гениальным организаторам движения кто- запроектировал реконструкцию пр.Дзержинского от Гостиницы Северная до перекрестка с ул.Волочаевская. В итоге постепенное сужение проезжей части с трех полос до двух. И запрет движения по трамвайным путям, там что интенсивно трамваи гоняют, чаще чем по Богдашке. Искусственно создана пробка на этом участке постоянная, начиная с Трикотажной обычно, даже при незначительном потоке, ГИБДД стоит ловит, кто выезжает прямо не по знаку.