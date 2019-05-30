Верховный суд признал законным срок для серийного маньяка Чуплинского

Бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года. «Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своём автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — сообщали ранее в региональной прокуратуре со ссылкой на версию следствия.

Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляцию экс-милиционера Евгения Чуплинского, которого обвиняли в убийстве 19 женщин — его приговорили к пожизненному сроку.

Задержать подозреваемого следователям удалось лишь весной 2016 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.



Суд над серийным убийцей начался в ноябре 2017 года. Спустя три месяца присяжные вынесли обвинительный вердикт, а областной суд на его основании приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку в колонии особого режима. Кроме того, экс-милиционера тогда обязали выплатить по миллиону четырём потерпевшим по делу.



Сторона защиты не согласилась с этим раскладом и подала на апелляцию. Адвокат Чуплинского Михаил Жуков, в частности, рассказывал, что его подзащитный не признаёт вину и настаивает на том, что оговорил себя во время расследования уголовного дела.



В итоге Верховный суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в облсуд. 22 ноября 2018 года 22 ноября, Новосибирский областной суд второй раз вынес приговор экс-милиционеру Евгению Чуплинскому.