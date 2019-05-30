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Страна и мир

Егор Крид заявил, что готов спеть с новосибирским юмористом, который снял на него жесткую пародию

Певец сказал об этом в интервью Юрию Дудю

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Певцу понравилась пародия Шабельникова

Популярный российский певец Егор Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю. Во время беседы музыкант сказал, что готов выступить вместе с новосибирским актёром Ильей Шабельниковым (Satyr) на концерте. 

Ранее Шабельников снял клип-пародию на певца, по словам Егора Крида, пародия ему понравилась: 

«Когда Сатир выложил это видео, я очень кайфанул, мне было так смешно», — сказал музыкант. 

Егор Крид также уточнил, что хотел бы исполнить песню из этого клипа.

Ранее НГС уже рассказывал о творчестве Ильи Шабельникова. Первая пародия вышла на его канале в YouTube в июне 2017 года, а сейчас у пародиста уже больше 1 миллиона подписчиков. Через некоторое время после этого он дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о создании сатирических роликов, которые набирают миллионы просмотров.

Маша Вьюн
Скриншот youtube.com, канал «вДудь»

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