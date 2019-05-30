Егор Крид заявил, что готов спеть с новосибирским юмористом, который снял на него жесткую пародию

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Певец сказал об этом в интервью Юрию Дудю
Певцу понравилась пародия Шабельникова
Популярный российский певец Егор Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю. Во время беседы музыкант сказал, что готов выступить вместе с новосибирским актёром Ильей Шабельниковым (Satyr) на концерте.
Ранее Шабельников снял клип-пародию на певца, по словам Егора Крида, пародия ему понравилась:
«Когда Сатир выложил это видео, я очень кайфанул, мне было так смешно», — сказал музыкант.
Егор Крид также уточнил, что хотел бы исполнить песню из этого клипа.
Ранее НГС уже рассказывал о творчестве Ильи Шабельникова. Первая пародия вышла на его канале в YouTube в июне 2017 года, а сейчас у пародиста уже больше 1 миллиона подписчиков. Через некоторое время после этого он дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о создании сатирических роликов, которые набирают миллионы просмотров.
Маша Вьюн
Скриншот youtube.com, канал «вДудь»