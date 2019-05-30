В Новосибирске отменили открытие вагона-музея из-за смерти известного дирижера

Открытие должно было состояться 30 мая

Долгое время Людмилин работал в «Глобусе»
Долгое время Людмилин работал в «Глобусе»


В Новосибирске отменили открытие третьего театрального вагона — об этом на своей странице в Facebook заявила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.


В посте сообщалось, что отмена связана со смертью известного новосибирского дирижёра Алексея Людмилина:


«Дорогие друзья и коллеги, открытие 3-го Театрального вагона в рамках Года театра в Новосибирске, намеченное на 30 мая отменяется. Приносим свои соболезнования родным, близким и коллегам. Мы не можем веселиться, когда уходят лучшие! Благодарим за понимание!» — написала Анна Терешкова.


Алексей Людмилин, известный новосибирский дирижёр и обладатель российской премии «Золотая Маска» скончался 28 мая, на 78-м году жизни, причины смерти пока неизвестны. До последних дней он преподавал студентам-музыкантам кафедры хорового дирижирования в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки.


Первый театральный вагон открыли в Новосибирске 26 марта, экспозиция была посвящена истории двух первых театров Новосибирской области: академическому драматическому театру «Красный факел» и академическому молодежному театру «Глобус». Всего планируется открыть четыре вагона-музея. 

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