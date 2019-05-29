30 мая четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 64.91
eur 72.41
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 64.91
eur 72.41
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на 14 часов

Вылет задерживается из-за решения авиакомпании

Поделиться

635
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Самолет должен был вылететь сегодня днем

Фото: пресс-служба Толмачёво

В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании «Алроса», следующий из Новосибирска в город Мирный в Якутии, задерживают почти на четырнадцать часов. 

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ЯМ 590 должен был вылететь сегодня, 29 мая, в 13:50, но фактически вылетит 30-го в 03:20.

Как сообщили в единой справочной Толмачёво, задержка случилась из-за авиакомпании:

«Изменение времени вылета по решению авиакомпании», — сообщили в справочной.

Вылет задерживается на 14 часов

Фото: tolmachevo.ru

В начале года в Толмачёво на 19 часов задержался вылет рейса в Сочи — тогда пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска. Позднее в пресс-службе авиакомпании сообщили, что задержки вылетов связаны с метеоусловиями в Сочи.

В конце декабря в Новосибирске на шесть часов отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, задержка была связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено шасси

Маша Вьюн
Фото предоставлено пресс-службой Толмачёво, скриншот tolmachevo.ru

По теме

ТЕКСТ

Маша Вьюн

ТЕГИ

задержка вылета

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
План Б
29 мая 2019 в 23:59

В доли секунды прочитал: Японии.
Извините.

Вася
29 мая 2019 в 23:47

Не SSJ случаем?

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
29 мая 2019 в 23:34

Там холодно.
Тут лучше.