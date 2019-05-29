Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на 14 часов

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Вылет задерживается из-за решения авиакомпании
Самолет должен был вылететь сегодня днем
В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании «Алроса», следующий из Новосибирска в город Мирный в Якутии, задерживают почти на четырнадцать часов.
Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ЯМ 590 должен был вылететь сегодня, 29 мая, в 13:50, но фактически вылетит 30-го в 03:20.
Как сообщили в единой справочной Толмачёво, задержка случилась из-за авиакомпании:
«Изменение времени вылета по решению авиакомпании», — сообщили в справочной.
В начале года в Толмачёво на 19 часов задержался вылет рейса в Сочи — тогда пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска. Позднее в пресс-службе авиакомпании сообщили, что задержки вылетов связаны с метеоусловиями в Сочи.
В конце декабря в Новосибирске на шесть часов отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, задержка была связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено шасси.
Маша Вьюн
Фото предоставлено пресс-службой Толмачёво, скриншот tolmachevo.ru