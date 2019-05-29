Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на 14 часов

В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёт авиакомпании «Алроса», следующий из Новосибирска в город Мирный в Якутии, задерживают почти на четырнадцать часов.



Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ЯМ 590 должен был вылететь сегодня, 29 мая, в 13:50, но фактически вылетит 30-го в 03:20.



Как сообщили в единой справочной Толмачёво, задержка случилась из-за авиакомпании:

«Изменение времени вылета по решению авиакомпании», — сообщили в справочной.