Новосибирцы признались, что сексуальная ориентация не влияет на отношения к коллегам на работе

Почти четверть горожан рассказали, что в их компании работают люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу





Новосибирцы рассказали, как относятся к представителям сексуальных меньшинств на работе.





Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру опросили 760 горожан и 220 представителей местных компаний.







«Почти четверть опрошенных новосибирцев рассказали, что в их компании работают люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу. 11% уверены, что у них на работе таких сотрудников точно нет. А 65% горожан не знают, так как коллеги не афишируют свою личную жизнь», — сообщили в пресс-службе Зарплаты.ру.





По данным портала, 71% новосибирцев не изменят своё отношение к коллеге, если они узнают о его принадлежности к сексуальным меньшинствам, лишь 5% опрошенных вообще перестанут общаться.





Как сообщил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков, 83% новосибирцев уверены, что существуют сферы, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще.





«Лидируют в этом списке шоу-бизнес, бьюти и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.





Самыми толерантными сферами по результатам нашего опроса можно назвать сферы IT, бухгалтерии и финансов, образования и науки — их представители отметили, что никак не поменяли бы свое отношение к коллеге, принадлежащему к секс-меньшинствам, или оказали бы ему поддержку.





А вот свести общение до минимума или отказаться от него в первую очередь хотели бы работники строительства и недвижимости, промышленности», — отметил Иван Чирков.



19% жителей Новосибирска признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их ориентации. Половина из них были свидетелями того, как коллектив всячески показывал свое недовольство и вел себя агрессивно по отношению к коллегам-гомосексуалам. 35% слышали о том, как таких людей попросили уйти по собственному желанию, а 15% — об отказе в трудоустройстве.



В Зарплате.ру также сообщили, что только 5% новосибирских работодателей признались, что им приходилось отказывать в трудоустройстве кандидатам из-за сексуальной ориентации.







На прошлой неделе аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру расспрашивали новосибирцев, сколько времени они тратят на дорогу до работы.