«Я не пытаюсь найти поддержки»: студентка меда извинилась за скандальные твиты

«В первую очередь, хотелось бы извиниться за то, что все вы стали невольными участниками и свидетелями межличностного конфликта, который не предполагал выйти за допустимые рамки приличия и стать достоянием общественности. Крайне огорчает тот факт, что сложившаяся ситуация в большей степени негативно отразилась на руководстве ВУЗа, в котором я обучаюсь, а также на моих родителях. В настоящее время именно эти люди весь огонь принимают на себя, несмотря на то, что объектом «коварного» плана предполагалась я. За это я хотела бы отдельно принести свои извинения руководству ВУЗа и своим родителям», — написала Анна Лучинина в письме.

Студентка НГМУ Анна Лучинина прокомментировала скандал, который разгорелся после появления скриншотов её постов в социальной сети «ВКонтакте», — девушка прислала письмо с извинением в редакцию НГС.

Она сообщила, что не с снимает с себя ответственности за ситуацию. Но, по её словам, информация, которая попала в СМИ, не является отражением её личного мнения и опыта.

«Я не буду отрицать того факта, что информация присутствующая в скринах, которые стали достоянием общественности, имела место быть, в связи с чем приношу свои извинения тем, кто посчитал, что их чувства были оскорблены. Считаю, что с моей стороны будет правильным отстаивать честь и достоинство своей семьи», — сообщила Лучинина.

По словам студентки, сейчас она вместе с семьёй ищут решение для выхода из сложившейся ситуации.

«Я не пытаюсь найти поддержки в лице общественного мнения, но я хотела бы убедительно попросить всех вас дать мне возможность восстановить истинную картину событий. Моя семья и руководство ВУЗа уже крайне устали от пристальных взглядов корреспондентов. Позвольте нам самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, я уверена, что решение будет справедливым», — написала Анна Лучинина.



Письмо с извинениями студентка НГМУ также отправила в группу «ВКонтакте» «АСТ-54». Администратор группы Тимур Брук, подтвердил корреспонденту НГС, что запись была прислана действительно Анной Лучининой.

