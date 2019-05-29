«Я не пытаюсь найти поддержки»: студентка меда извинилась за скандальные твиты

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Анна Лучинина рассказала, что записи в соцсетях не являются отражением её личного мнения
По словам студентки, сейчас она вместе с семьёй ищут решение для выхода из сложившейся ситуации.
Студентка НГМУ Анна Лучинина прокомментировала скандал, который разгорелся после появления скриншотов её постов в социальной сети «ВКонтакте», — девушка прислала письмо с извинением в редакцию НГС.
«В первую очередь, хотелось бы извиниться за то, что все вы стали невольными участниками и свидетелями межличностного конфликта, который не предполагал выйти за допустимые рамки приличия и стать достоянием общественности. Крайне огорчает тот факт, что сложившаяся ситуация в большей степени негативно отразилась на руководстве ВУЗа, в котором я обучаюсь, а также на моих родителях. В настоящее время именно эти люди весь огонь принимают на себя, несмотря на то, что объектом «коварного» плана предполагалась я. За это я хотела бы отдельно принести свои извинения руководству ВУЗа и своим родителям», — написала Анна Лучинина в письме.
Она сообщила, что не с снимает с себя ответственности за ситуацию. Но, по её словам, информация, которая попала в СМИ, не является отражением её личного мнения и опыта.
«Я не буду отрицать того факта, что информация присутствующая в скринах, которые стали достоянием общественности, имела место быть, в связи с чем приношу свои извинения тем, кто посчитал, что их чувства были оскорблены. Считаю, что с моей стороны будет правильным отстаивать честь и достоинство своей семьи», — сообщила Лучинина.
По словам студентки, сейчас она вместе с семьёй ищут решение для выхода из сложившейся ситуации.
«Я не пытаюсь найти поддержки в лице общественного мнения, но я хотела бы убедительно попросить всех вас дать мне возможность восстановить истинную картину событий. Моя семья и руководство ВУЗа уже крайне устали от пристальных взглядов корреспондентов. Позвольте нам самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, я уверена, что решение будет справедливым», — написала Анна Лучинина.
Письмо с извинениями студентка НГМУ также отправила в группу «ВКонтакте» «АСТ-54». Администратор группы Тимур Брук, подтвердил корреспонденту НГС, что запись была прислана действительно Анной Лучининой.
Напомним, что в скандальных сообщениях от лица Лучининой описывается её практика в больницах с оскорблениями пациентов и резкими высказываниями о преподавателях вуза, где учится девушка. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что тексты скриншотов могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. Тем не менее после скандала он принял решение уволиться из больницы.
Анастасия Нефёдова
Фото и скриншоты «Твиттера» предоставлены Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»
Да всё предельно ясно...
Поняла, что из меда выкинут, папа лишится довольно денежной работы, а ей придется ,,лапу,, сосать и заюлила пятой точкой...
Девочка, когда ты все это выкладывала, то думала чем???
Той самой пятой точкой? ...