В Новосибирске нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе 11 лет назад

Следователи нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе «Табриз» в Ленинском районе Новосибирска 11 лет назад, — теперь его отдают под суд.

По данным Следственного комитета по Новосибирской области, в 2007 году группа из 9 человек напала на сотрудников кафе — одного из участников драки удалось найти только сейчас.



32-летнего новосибирца обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия).