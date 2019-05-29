В Новосибирске нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе 11 лет назад

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Теперь его отдают под суд за хулиганство
32-летний мужчина 11 лет находился в федеральном розыске
Следователи нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе «Табриз» в Ленинском районе Новосибирска 11 лет назад, — теперь его отдают под суд.
По данным Следственного комитета по Новосибирской области, в 2007 году группа из 9 человек напала на сотрудников кафе — одного из участников драки удалось найти только сейчас.
32-летнего новосибирца обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия).
«В конце июня 2007 года <...> между двумя находившимися в состоянии алкогольного опьянения посетителями и сотрудниками кафе "Табриз" <...> возник конфликт, в результате которого они вынуждены были покинуть заведение. После чего с целью отомстить сотрудникам и администрации кафе злоумышленники предложили другим знакомым им мужчинам совершить хулиганское нападение на кафе, заранее спланировав роли каждого участника группы в составе не менее 9 человек <...> посетителям и сотрудникам кафе были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, кафе нанесён значительный ущерб», — сообщили в СК.
Несколько месяцев назад в Новосибирске завершился суд по еще одному давнему уголовному делу: 10 лет колонии строгого режима получил Алексей Степанов, который в 2005 году устроил стрельбу по компании возле бара в Первомайском сквере.
Анастасия Нефёдова
Фото Александра Ощепкова