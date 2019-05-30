За гостиницей «Центральная» появится ресторанная улочка с хот-догами и димсамами

Владельцы новосибирской гостиницы «Центральная» откроют в июне во дворе отеля ресторанную улочку, но погулять и посидеть на скамейках во дворе улицы Ленина можно уже сейчас.

Прогулочную зону начали сооружать за «Центральной» в конце апреля, сейчас работы по благоустройству практически закончены. Здесь выложен плиткой широкий проход вдоль всего здания, расставлены лавочки и фонари. Пока ещё ведётся монтаж павильонов, которые должны вытянуться вдоль всего здания между гостиницей и пешеходной зоной.



Кроме еды здесь планируются концерты Фото: Стас Соколов / НГС

Как выяснил корреспондент НГС, свои заведения тут точно откроют уже существующие арендаторы «Центральной». Как рассказал руководитель и совладелец ресторанной компании «Foodee Люди» Вячеслав Яковлев, здесь откроется площадка китайского бистро Dimsum Bao, которое уже работает в «Центральной». Ещё одним арендатором, по информации НГС, станет сеть «Хот-дог мастер», точка которой также давно работает в «Центральной». Из новых операторов своё участие НГС подтвердил руководитель компании Resto Community Алексей Овтин — здесь будет работать точка сибирского стрит-фуда «Чум-Чум» (единственное заведение работает на Восходе).

«Изначально мы хотели здесь попробовать наш новый формат с раменом, но для него не хватило площади», — говорит Овтин.



Вереница павильонов протянется вдоль всего здания гостиницы Фото: Стас Соколов / НГС

По информации ресторатора, здесь должны ещё появиться точка с турецкой пахлавой, заведение барнаульской сети «Грильница» и кальянная. Кроме того, здесь находится вход в давно работающее заведение «Восточная кухня», расположенное в подвале

Помимо точек общепита во дворе будет работать сцена, на которой владельцы «Центральной» обещают проводить концерты. Начать работать весь комплекс должен в середине июня.

