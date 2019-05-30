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Еда

За гостиницей «Центральная» появится ресторанная улочка с хот-догами и димсамами

Раньше тут был только одинокий подвал с узбекским пловом — НГС узнал, кто составит ему компанию

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Прогулочная зона уже готова, осталось достроить павильоны для точек общепита

Фото: Стас Соколов / НГС

Владельцы новосибирской гостиницы «Центральная» откроют в июне во дворе отеля ресторанную улочку, но погулять и посидеть на скамейках во дворе улицы Ленина можно уже сейчас.

Прогулочную зону начали сооружать за «Центральной» в конце апреля, сейчас работы по благоустройству практически закончены. Здесь выложен плиткой широкий проход вдоль всего здания, расставлены лавочки и фонари. Пока ещё ведётся монтаж павильонов, которые должны вытянуться вдоль всего здания между гостиницей и пешеходной зоной.

Кроме еды здесь планируются концерты

Фото: Стас Соколов / НГС

Как выяснил корреспондент НГС, свои заведения тут точно откроют уже существующие арендаторы «Центральной». Как рассказал руководитель и совладелец ресторанной компании «Foodee Люди» Вячеслав Яковлев, здесь откроется площадка китайского бистро Dimsum Bao, которое уже работает в «Центральной». Ещё одним арендатором, по информации НГС, станет сеть «Хот-дог мастер», точка которой также давно работает в «Центральной».

Из новых операторов своё участие НГС подтвердил руководитель компании Resto Community Алексей Овтин — здесь будет работать точка сибирского стрит-фуда «Чум-Чум» (единственное заведение работает на Восходе).

«Изначально мы хотели здесь попробовать наш новый формат с раменом, но для него не хватило площади», — говорит Овтин.

Вереница павильонов протянется вдоль всего здания гостиницы 

Фото: Стас Соколов / НГС

По информации ресторатора, здесь должны ещё появиться точка с турецкой пахлавой, заведение барнаульской сети «Грильница» и кальянная. Кроме того, здесь находится вход в давно работающее заведение «Восточная кухня», расположенное в подвале

Помимо точек общепита во дворе будет работать сцена, на которой владельцы «Центральной» обещают проводить концерты. Начать работать весь комплекс должен в середине июня.

Проект «Центральной» — уже не первая летняя ресторанная зона во дворе в Новосибирске. Первый подобный кластер сложился у зданий на Коммунистической, 43 и 45, где работают бары The Rooks, Woody bar, закусочные Burger Records и Pho и ещё больше 10 заведений разного формата. Для вечеринок уже давно используется и двор на Ленина, 6. Первоначально там работало заведение ЛПШБР, которое в прошлом году заменил Street-food pub FRY.

Стас Соколов
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Стас Соколов

ТЕГИ

уличная едаулица Ленинановые заведения

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КОММЕНТАРИИ (23)

Повар
30 мая 2019 в 07:59

Вырасло поколениу девочек, которое воспитанно мамами неумеющими готовить и печь. Это поколение уже будет воспроизводить себе подобных неудачниц, которые не смогут создать полноценную семью и быть заботливыми мамами. Таких всегда полно во всех кафе и ресторанах нашего города. Добро пожаловать в клуб.

Руслан
30 мая 2019 в 07:48

Это будет любимая улочка бабёнок, которые не умеют готовить домашнюю еду. Таких избалованных кукол белоручек, которые за всю жизнь палец о палец не ударили. Там можно будет встретить содержанок всех мастей. Вобщем хорошая и нужная улочка. Побольше бы таких моргинальных улочек.

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СанСаныч
30 мая 2019 в 08:01

Хорошее место для библиотеки или музея , но нет . Барнаульская кальянница с грильницей