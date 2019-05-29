Газон у здания на Красном проспекте окружили колючей проволокой

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Таким образом военные спасают вытоптанную лужайку от пешеходов и машин
Теперь газон готов к штурму
В Новосибирске военные огородили вытоптанный газон колючей проволокой, чтобы спасти его от пешеходов и автомобилей.
Фотографию с защищённым колючей проволокой газоном опубликовала в социальной сети Facebook сибирячка Инна Гусева, уточнив, что проволоку натянули военные.
Такое ограждение появилось у здания на улице Красный проспект, 53, в котором ранее работал штаб Сибирского военного округа (в 2010 году был упразднён, его территория была отнесена частично к Восточному и Центральным округам. — Прим. ред.).
Как рассказала корреспонденту НГС Инна Гусева, газон огородили меньше недели назад.
В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что ограждение действительно установили военные, чтобы защитить газон от машин и пешеходов, которые по нему ходят.
Схожий метод защиты зелёных насаждений выбрали два года назад в Красноярске — тогда власти решили полностью закрыть тюльпаны сеткой-рабицей.
Военные не только защищают газоны, но и сами иногда паркуются на них. Так, например, в начале апреля на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.
А в середине мая НГС сообщал, что часть новосибирцев выступила за то, чтобы закатать вытоптанные и раздавленные городские газоны в асфальт, построив на их месте парковки.
Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова
Правильное решение, на зоне когда служил, то постоянно колючку применяли