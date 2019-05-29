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Город

Газон у здания на Красном проспекте окружили колючей проволокой

Таким образом военные спасают вытоптанную лужайку от пешеходов и машин

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Теперь газон готов к штурму 

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске военные огородили вытоптанный газон колючей проволокой, чтобы спасти его от пешеходов и автомобилей.

Фотографию с защищённым колючей проволокой газоном опубликовала в социальной сети Facebook сибирячка Инна Гусева, уточнив, что проволоку натянули военные. 

Такое ограждение появилось у здания на улице Красный проспект, 53, в котором ранее работал штаб Сибирского военного округа (в 2010 году был упразднён, его территория была отнесена частично к Восточному и Центральным округам. — Прим. ред.). 

Как рассказала корреспонденту НГС Инна Гусева, газон огородили меньше недели назад. 

В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что ограждение действительно установили военные, чтобы защитить газон от машин и пешеходов, которые по нему ходят. 

Схожий метод защиты зелёных насаждений выбрали два года назад в Красноярске — тогда власти решили полностью закрыть тюльпаны сеткой-рабицей.

Военные не только защищают газоны, но и сами иногда паркуются на них. Так, например, в начале апреля на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.

А в середине мая НГС сообщал, что часть новосибирцев выступила за то, чтобы закатать вытоптанные и раздавленные городские газоны в асфальт, построив на их месте парковки. 

Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

газонвоенныеКрасный проспект

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
29 мая 2019 в 19:06

Страна-концлагерь. Ещё бы ток пустили и заминировали бы.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
29 мая 2019 в 18:48

Правильное решение, на зоне когда служил, то постоянно колючку применяли

блондинка
29 мая 2019 в 19:05

Вы еще ток пустите и охранников поставьте вокруг)). Совсем уже! Просто красивое ограждение нельзя было поставить? Или у военных все должно быть брутально, газон в том числе?))