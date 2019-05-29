Газон у здания на Красном проспекте окружили колючей проволокой

Такое ограждение появилось у здания на улице Красный проспект, 53, в котором ранее работал штаб Сибирского военного округа (в 2010 году был упразднён, его территория была отнесена частично к Восточному и Центральным округам. — Прим. ред. ).

Фотографию с защищённым колючей проволокой газоном опубликовала в социальной сети Facebook сибирячка Инна Гусева, уточнив, что проволоку натянули военные.

В Новосибирске военные огородили вытоптанный газон колючей проволокой, чтобы спасти его от пешеходов и автомобилей.

Как рассказала корреспонденту НГС Инна Гусева, газон огородили меньше недели назад.

В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что ограждение действительно установили военные, чтобы защитить газон от машин и пешеходов, которые по нему ходят.

Схожий метод защиты зелёных насаждений выбрали два года назад в Красноярске — тогда власти решили полностью закрыть тюльпаны сеткой-рабицей.

Военные не только защищают газоны, но и сами иногда паркуются на них. Так, например, в начале апреля на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.

А в середине мая НГС сообщал, что часть новосибирцев выступила за то, чтобы закатать вытоптанные и раздавленные городские газоны в асфальт, построив на их месте парковки.