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Происшествия

Водитель «Тойоты» скрылся с места ДТП и погиб после столкновения с деревом

Во время первой аварии водитель врезался в неподвижную «Ладу»

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«Тойота» уехала с места первой аварии и попала во вторую

Фото: ГИБДД по Новосибирску

Сегодня днём, 29 мая, в Новосибирске водитель «Тойоты» попал в две аварии подряд и умер после столкновения с деревом.

Первая авария случилась в 13:55 в районе железнодорожного переезда на улице Одоевского.

Возле переезда стоял автомобиль «Лада Веста», за его рулём была 32-летняя женщина. В «Ладу» въехала «Тойота», которая после скрылась с места, поехав в сторону улицы Узорной. 

«Напротив дома 19 к1 по улице Узорной водитель автомобиля "Тойота" по неустановленным причинам совершил наезд на дерево и был обнаружен в автомобиле сотрудниками экстренных служб мёртвым», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску 

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняют личность погибшего, обстоятельства происшествия, причину его смерти. 

На вид водителю около 65 лет, добавили в автоинспекции.

На прошлой неделе НГС рассказывал о другом ДТП, во время которого скрылся водитель — водитель чёрного внедорожника сбил 13-летнюю девочку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП. После этого ГИБДД объявила розыск.

Елена Громкова
Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирску

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КОММЕНТАРИИ (17)

Мят
29 мая 2019 в 17:21

Хоть никого за собой не утащил - и то хорошо

ре Микоян
29 мая 2019 в 17:18

с каждым таким случаем на дорогах становится безопаснее

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Цветка
29 мая 2019 в 17:15

Сплохело поди. Возраст для мужчины опасный