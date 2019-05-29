Водитель «Тойоты» скрылся с места ДТП и погиб после столкновения с деревом

Сегодня днём, 29 мая, в Новосибирске водитель «Тойоты» попал в две аварии подряд и умер после столкновения с деревом.

Первая авария случилась в 13:55 в районе железнодорожного переезда на улице Одоевского.

Возле переезда стоял автомобиль «Лада Веста», за его рулём была 32-летняя женщина. В «Ладу» въехала «Тойота», которая после скрылась с места, поехав в сторону улицы Узорной.

«Напротив дома 19 к1 по улице Узорной водитель автомобиля "Тойота" по неустановленным причинам совершил наезд на дерево и был обнаружен в автомобиле сотрудниками экстренных служб мёртвым», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску