Водитель «Тойоты» скрылся с места ДТП и погиб после столкновения с деревом

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Во время первой аварии водитель врезался в неподвижную «Ладу»
«Тойота» уехала с места первой аварии и попала во вторую
Сегодня днём, 29 мая, в Новосибирске водитель «Тойоты» попал в две аварии подряд и умер после столкновения с деревом.
Первая авария случилась в 13:55 в районе железнодорожного переезда на улице Одоевского.
Возле переезда стоял автомобиль «Лада Веста», за его рулём была 32-летняя женщина. В «Ладу» въехала «Тойота», которая после скрылась с места, поехав в сторону улицы Узорной.
«Напротив дома 19 к1 по улице Узорной водитель автомобиля "Тойота" по неустановленным причинам совершил наезд на дерево и был обнаружен в автомобиле сотрудниками экстренных служб мёртвым», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняют личность погибшего, обстоятельства происшествия, причину его смерти.
На вид водителю около 65 лет, добавили в автоинспекции.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другом ДТП, во время которого скрылся водитель — водитель чёрного внедорожника сбил 13-летнюю девочку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП. После этого ГИБДД объявила розыск.
Елена Громкова
Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирску