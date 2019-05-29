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Криминал

Полицейские нашли под Новосибирском хижины мигрантов

Жителям лагеря, которые попались не впервые, запретят приезжать в Россию в течение 5 лет

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Палаточный лагерь мигранты разбили неподалёку от железнодорожной станции на Западном направлении

Фото: 54.мвд.рф

Полиция задержала несколько десятков мигрантов, которые устроили палаточный лагерь под Новосибирском неподалёку от остановочного пункта Сады.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, накануне полицейские провели рейд при поддержке ОМОНа Росгвардии и задержали 72 граждан из стран ближнего зарубежья. 

«При проверке поступившей оперативной информации правоохранителями в лесном массиве недалеко от железнодорожной станции Сады <...> было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. 

По результатам проверок сотрудниками полиции составлено 72 протокола по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию" и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации"», — говорится на сайте ведомства.

Полиция намерена запретить им въезд на территорию России в течение 5 ближайших лет

Фото: 54.мвд.рф

Cейчас полицейские готовят документы, чтобы запретить задержанным повторный въезд на территорию России в течение 5 лет. 

А в начале марта выяснилось, что один из жителей Кировского района прописал в своей квартире на Виктора Уса 246 мигрантов — ему грозит 500-тысячный штраф.

Дмитрий Здорников
Фото 54.мвд.рф

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Дмитрий Здорников

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палаткимигрантызадержание

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КОММЕНТАРИИ (28)

Владимир Ленин
29 мая 2019 в 16:50

Долго искали? Они лет 15, как минимум, летом на 1 электричке едут в город на промысел, вечером обратно, всем табором. Зимуют, видимо, на родине. И таких лагерей за городом тьма.

Дачник со стажем
29 мая 2019 в 16:51

Ну наконец-то до них добрались. Это прям беда с ними. Они на протяжении нескольких лет подряд приезжают весной и уезжают поздней осенью. Вы бы видели как они уезжают. Забивают тюками все тамбуры до потолка на последней электричке. народу более 100 человек. В этом году они обзавелись тремя машинами (шестерки, копейки) и без прав гоняют по полевым дорогам в поисках промысла (черный металл). А утром едут на первых электричках сдавать его на Западную площадку. Сам в этом году думал чтобы написать на них заявление в ФСБ. Реально табор непонятных людей в РФ. дачников донимают. Весь сезон ходят по участкам и навязывают свои услуги (вскопать, построить) и за одно присматривают что можно вынести с участка. Их там больше людей чем задержали это точно! Многие на промыслах в городе могли быть.

кормчий
29 мая 2019 в 16:49

Они каждый год так поселяются. Это цыгане из Таджикистана, все их уже видят роющихся в мусорных баках, в сопровождении малолетних детей, с тележками