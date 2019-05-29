Полицейские нашли под Новосибирском хижины мигрантов

Полиция задержала несколько десятков мигрантов, которые устроили палаточный лагерь под Новосибирском неподалёку от остановочного пункта Сады.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, накануне полицейские провели рейд при поддержке ОМОНа Росгвардии и задержали 72 граждан из стран ближнего зарубежья.

«При проверке поступившей оперативной информации правоохранителями в лесном массиве недалеко от железнодорожной станции Сады <...> было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан.