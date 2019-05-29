Фотограф из Новосибирска устроил сессию с полуобнажёнными и вооружёнными моделями
В серии есть и эротические, и суровые кадры
Новосибирский фотограф Дмитрий Федосеев сделал серию снимков, на которых запечатлел красивых женщин с оружием в руках.
Дмитрий Федосеев давно увлекается оружием, в ноябре 2016 года НГС рассказывал о тематическом видеоканале Gun Gun Style на YouTube, который он запустил под псевдонимом Дмитрий Иванов.
«На фоне этого я в тот момент решил заниматься фотографией. Своеобразный гибрид произошёл на тех моментах, которые мне нравятся: я люблю женщин, люблю оружие, люблю фотографию — вот оно всё и совместилось», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Федосеев.
Первая съёмка в этой серии прошла в Москве в лесу. В ней приняла участие спортсменка сборной Москвы по практической стрельбе Елена Дейвиз.
Елена — единственная из участниц фотосессий Дмитрия, которая позировала с собственным оружием. Остальные девушки фотографировались с макетами.
«Это не настоящее оружие, это макет массо-габаритный. Когда-то он был настоящим оружием, но его превратили в макет. По сути, оно как бы настоящее, но стрелять не может. Там есть и затвор, и ствол, но оно выстрелить не может — только такое оружие можно передавать в руки другим людям», — объяснил Дмитрий.
«Девушка в красном платье — это моя подруга. Мы снимались в театре новосибирском "Понедельник выходной"», — говорит Дмитрий. Модель зовут Татьяна Панова (instagram.com/panova_tatyanna).
Следующая фотосессия проходила совместно с агентством @762photo. Съёмку делали для компании турецкого оружейного тюнинга DLG Tactical.
Самой откровенной получились съёмка во время сессии для одного из сайтов эротической фотографии. В ней снималась модель Анна Савушкина.
«Фотографировал сет для этого сайта, но у меня с собой было оружие — дал ей и сделал пару кадров», — объяснил Дмитрий.
В январе 2018 года на канале Дмитрия вышло видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам.