Фотограф из Новосибирска устроил сессию с полуобнажёнными и вооружёнными моделями

В серии есть и эротические, и суровые кадры

Фотосессия с моделью в красном платье и с оружием прошла в новосибирском театре «Понедельник выходной»
Фотосессия с моделью в красном платье и с оружием прошла в новосибирском театре «Понедельник выходной»


Новосибирский фотограф Дмитрий Федосеев сделал серию снимков, на которых запечатлел красивых женщин с оружием в руках.


Дмитрий Федосеев давно увлекается оружием, в ноябре 2016 года НГС рассказывал о тематическом видеоканале Gun Gun Style на YouTube, который он запустил под псевдонимом Дмитрий Иванов.


«На фоне этого я в тот момент решил заниматься фотографией. Своеобразный гибрид произошёл на тех моментах, которые мне нравятся: я люблю женщин, люблю оружие, люблю фотографию — вот оно всё и совместилось», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Федосеев.


Первая съёмка в этой серии прошла в Москве в лесу. В ней приняла участие спортсменка сборной Москвы по практической стрельбе Елена Дейвиз.


Елена — единственная из участниц фотосессий Дмитрия, которая позировала с собственным оружием. Остальные девушки фотографировались с макетами.


«Это не настоящее оружие, это макет массо-габаритный. Когда-то он был настоящим оружием, но его превратили в макет. По сути, оно как бы настоящее, но стрелять не может. Там есть и затвор, и ствол, но оно выстрелить не может — только такое оружие можно передавать в руки другим людям», — объяснил Дмитрий.


Елена — член сборной Москвы по стрельбе 
Елена — член сборной Москвы по стрельбе 


Фотосессия проходила в московском лесу осенью
Фотосессия проходила в московском лесу осенью


Елена входит в Федерацию практической стрельбы России, она кандидат в мастера спорта
Елена входит в Федерацию практической стрельбы России, она кандидат в мастера спорта


«Девушка в красном платье — это моя подруга. Мы снимались в театре новосибирском "Понедельник выходной"», — говорит Дмитрий. Модель зовут Татьяна Панова (instagram.com/panova_tatyanna).


В съемке использовался макет оружия
В съемке использовался макет оружия


На макете тюнинг турецкой компании DLG Tactical
На макете тюнинг турецкой компании DLG Tactical


В своей фотосессии Дмитрий объединил то, что ему больше всего нравится
В своей фотосессии Дмитрий объединил то, что ему больше всего нравится


Его привлекают оружие, женщины и фотография
Его привлекают оружие, женщины и фотография


Следующая фотосессия проходила совместно с агентством @762photo. Съёмку делали для компании турецкого оружейного тюнинга DLG Tactical. 


В съёмке принимала участие начинающая спортсменка Мария Ивченко 
В съёмке принимала участие начинающая спортсменка Мария Ивченко 


Часть снимков сделана в апреле
Часть снимков сделана в апреле


Макеты ружей внешне не отличаются от настоящего оружия
Макеты ружей внешне не отличаются от настоящего оружия


Самой откровенной получились съёмка во время сессии для одного из сайтов эротической фотографии. В ней снималась модель Анна Савушкина


«Фотографировал сет для этого сайта, но у меня с собой было оружие — дал ей и сделал пару кадров», — объяснил Дмитрий.


Анна Савушкина снялась в самой откровенной фотосессии с оружием
Анна Савушкина снялась в самой откровенной фотосессии с оружием


В руках у Анны также макет оружия
В руках у Анны также макет оружия


Дмитрий планирует продолжить серию своих снимков
Дмитрий планирует продолжить серию своих снимков


В январе 2018 года на канале Дмитрия вышло видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам.

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