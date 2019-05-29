Фотограф из Новосибирска устроил сессию с полуобнажёнными и вооружёнными моделями

В серии есть и эротические, и суровые кадры

Фотосессия с моделью в красном платье и с оружием прошла в новосибирском театре «Понедельник выходной»





Новосибирский фотограф Дмитрий Федосеев сделал серию снимков, на которых запечатлел красивых женщин с оружием в руках.





Дмитрий Федосеев давно увлекается оружием, в ноябре 2016 года НГС рассказывал о тематическом видеоканале Gun Gun Style на YouTube, который он запустил под псевдонимом Дмитрий Иванов.





«На фоне этого я в тот момент решил заниматься фотографией. Своеобразный гибрид произошёл на тех моментах, которые мне нравятся: я люблю женщин, люблю оружие, люблю фотографию — вот оно всё и совместилось», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Федосеев.





Первая съёмка в этой серии прошла в Москве в лесу. В ней приняла участие спортсменка сборной Москвы по практической стрельбе Елена Дейвиз.





Елена — единственная из участниц фотосессий Дмитрия, которая позировала с собственным оружием. Остальные девушки фотографировались с макетами.





«Это не настоящее оружие, это макет массо-габаритный. Когда-то он был настоящим оружием, но его превратили в макет. По сути, оно как бы настоящее, но стрелять не может. Там есть и затвор, и ствол, но оно выстрелить не может — только такое оружие можно передавать в руки другим людям», — объяснил Дмитрий.





Елена — член сборной Москвы по стрельбе





Фотосессия проходила в московском лесу осенью





Елена входит в Федерацию практической стрельбы России, она кандидат в мастера спорта





«Девушка в красном платье — это моя подруга. Мы снимались в театре новосибирском "Понедельник выходной"», — говорит Дмитрий. Модель зовут Татьяна Панова (instagram.com/panova_tatyanna).





В съемке использовался макет оружия





На макете тюнинг турецкой компании DLG Tactical





В своей фотосессии Дмитрий объединил то, что ему больше всего нравится





Его привлекают оружие, женщины и фотография





Следующая фотосессия проходила совместно с агентством @762photo. Съёмку делали для компании турецкого оружейного тюнинга DLG Tactical.





В съёмке принимала участие начинающая спортсменка Мария Ивченко





Часть снимков сделана в апреле





Макеты ружей внешне не отличаются от настоящего оружия





Самой откровенной получились съёмка во время сессии для одного из сайтов эротической фотографии. В ней снималась модель Анна Савушкина.





«Фотографировал сет для этого сайта, но у меня с собой было оружие — дал ей и сделал пару кадров», — объяснил Дмитрий.





Анна Савушкина снялась в самой откровенной фотосессии с оружием





В руках у Анны также макет оружия





Дмитрий планирует продолжить серию своих снимков





В январе 2018 года на канале Дмитрия вышло видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам.