Новосибирцы стали меньше платить по кредитам — теперь они отдают банкам четверть зарплаты

Чтобы оценить долговую нагрузку россиян, эксперты изучили данные 4000 тысяч кредиторов, включая банки, фирмы по выдаче микрозаймов и потребительские кооперативы. Это позволило вычислить показатель PTI, означающий отношение всех ежемесячных платежей по кредитам к уровню доходов для заёмщиков каждого региона.

Среднестатистический житель Новосибирской области с долгами по кредитам ежемесячно тратит на их выплату четвёртую часть своих доходов.

Как оказалось, для жителей Новосибирской области этот показатель равен в среднем 25,58%. При этом ещё полгода назад, по состоянию на 1 октября 2018 года, уровень долговой нагрузки у новосибирцев с кредитами был немного выше: они каждый месяц отдавали банкам и другим кредиторам в среднем 25,76% своих доходов.

С учётом обновлённого показателя Новосибирская область занимает 11-е место среди регионов с самой большой закредитованностью населения. Лидером по долговой нагрузке оказалась Амурская область, жители которой ежемесячно тратят на кредиты в среднем 29,54% своего заработка. Легче всего рассчитываться с кредиторами жителям Псковской области: в этом регионе показатель PTI — 20,46%.

Закредитованность населения по России в целом аналитики оценили в 22,99%. При этом ещё полгода назад этот показатель был на 0,56 процентных пункта выше.

«Уровень долговой нагрузки российских заёмщиков остаётся на достаточно приемлемом уровне и даже немного снижается. При этом важно отметить, что снижение показателя PTI происходит у заёмщиков с любым уровнем доходов. В то же время у представителей самых бедных слоёв населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

