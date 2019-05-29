Новосибирцы стали меньше платить по кредитам — теперь они отдают банкам четверть зарплаты

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За последние полгода закредитованным горожанам стало немного проще
Закредитованность жителей Новосибирской области оказалась выше среднероссийской
Среднестатистический житель Новосибирской области с долгами по кредитам ежемесячно тратит на их выплату четвёртую часть своих доходов.
К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав закредитованность жителей разных регионов России по состоянию на начало II квартала 2019 года.
Чтобы оценить долговую нагрузку россиян, эксперты изучили данные 4000 тысяч кредиторов, включая банки, фирмы по выдаче микрозаймов и потребительские кооперативы. Это позволило вычислить показатель PTI, означающий отношение всех ежемесячных платежей по кредитам к уровню доходов для заёмщиков каждого региона.
Как оказалось, для жителей Новосибирской области этот показатель равен в среднем 25,58%. При этом ещё полгода назад, по состоянию на 1 октября 2018 года, уровень долговой нагрузки у новосибирцев с кредитами был немного выше: они каждый месяц отдавали банкам и другим кредиторам в среднем 25,76% своих доходов.
С учётом обновлённого показателя Новосибирская область занимает 11-е место среди регионов с самой большой закредитованностью населения. Лидером по долговой нагрузке оказалась Амурская область, жители которой ежемесячно тратят на кредиты в среднем 29,54% своего заработка. Легче всего рассчитываться с кредиторами жителям Псковской области: в этом регионе показатель PTI — 20,46%.
Закредитованность населения по России в целом аналитики оценили в 22,99%. При этом ещё полгода назад этот показатель был на 0,56 процентных пункта выше.
«Уровень долговой нагрузки российских заёмщиков остаётся на достаточно приемлемом уровне и даже немного снижается. При этом важно отметить, что снижение показателя PTI происходит у заёмщиков с любым уровнем доходов. В то же время у представителей самых бедных слоёв населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Ранее новосибирские приставы назвали возраст самого старого должника по кредитам: он не выплатил банку 50 тысяч рублей.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова
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