Ставшему инвалидом топ-менеджеру западной компании сделают операцию в НИИТО

Андрея Шашлюка пригласили на обследование в клинику после публикации НГС

После публикации на НГС Андрею Шашлюку предложили провести операцию в НИИТО, а Железнодорожный суд встал на сторону инвалида 
После публикации на НГС Андрею Шашлюку предложили провести операцию в НИИТО, а Железнодорожный суд встал на сторону инвалида 


Бывшего заместителя главы новосибирского отделения российско-немецкой компании «Хенкель» Андрея Шашлюка, ставшего в 2013 году инвалидом, пригласили в НИИТО на обследования перед дальнейшей операцией на тазобедренном суставе. 


Как рассказал корреспонденту НГС сам Шашлюк, это случилось после публикации его истории на НГС. Бывший топ-менеджер западной компании в 2013 году стал инвалидом и лишился в своей жизни всего: жены, машины, денег, дома — и оказался в маленькой комнате муниципального общежития. 


«Съездил в НИИТО. Заведующий меня там знает давно уже. Посмотрел меня. Спрашивает: "Согласен ли я на операцию? На вторую ногу". А я говорю, что согласен на всё, лишь бы боли прошли, да, может, потихонечку ходить буду. Посмотрели документы, передали врачу и сказали поставить меня на квоту (бесплатную операцию. — Прим. ред.). Но когда квота будет, пока неизвестно», — рассказал Андрей Шашлюк.


Вчера Железнодорожный районный суд принял решение выписать из сгоревшего дома не проживающего там много лет сына Андрея Шашлюка. Сын инвалида живет в другом городе, и это не позволяло погорельцу получить за пострадавший от пожара дом компенсацию. Шашлюк добивался этого решения в течение четырёх судебных заседаний с ноября 2018 года.

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