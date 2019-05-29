Пенсионер из Германии добрался до Новосибирска на стареньком «Фольксваген Жук»

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Гюнтер Кирхгоф отпраздновал 78-й день рождения и захотел объехать всю планету
Гюнтер Кирхгоф едет на Volkswagen Beetle 2003 года выпуска
Сегодня, 29 мая, в Новосибирск приехал немецкий путешественник, 78-летний Гюнтер Кирхгоф из Вольфсбурга. На легендарном «Жуке», Volkswagen Beetle, он намерен обогнуть земной шар. Пенсионер заехал в новосибирский автосалон Volkswagen, чтобы провести диагностику и техобслуживание машины — его «Жуку» уже 16 лет.
«В 2003 году мексиканский завод выпустил последнюю партию Volkswagen Beetle легендарного первого поколения. Автомобиль Гюнтера из той партии», — рассказали в дилерском центре «Автомир».
По России Гюнтер Кирхгоф едет со своим единомышленником и другом Сергеем Рохленко. Путешественники намерены добраться до Владивостока, затем морем до Канады. В плане поездки значатся Америка, Мексика, страны южноамериканского материка и Африка.
Сегодня в автомобиле немецкого пенсионера заменили топливный насос, после этого путешественники отправились в Красноярск.
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео).
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Дмитрий Косенко
Фото ДЦ «Автомир»
Я его ровесник, и ехал из Новосибирска в США, а потом обратно из США в Новосибирск уже на купленном Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска.