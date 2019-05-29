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Авто

Пенсионер из Германии добрался до Новосибирска на стареньком «Фольксваген Жук»

Гюнтер Кирхгоф отпраздновал 78-й день рождения и захотел объехать всю планету

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Гюнтер Кирхгоф едет на Volkswagen Beetle 2003 года выпуска

Фото: ДЦ «Автомир»

Сегодня, 29 мая, в Новосибирск приехал немецкий путешественник, 78-летний Гюнтер Кирхгоф из Вольфсбурга. На легендарном «Жуке», Volkswagen Beetle, он намерен обогнуть земной шар. Пенсионер заехал в новосибирский автосалон Volkswagen, чтобы провести диагностику и техобслуживание машины — его «Жуку» уже 16 лет. 

«В 2003 году мексиканский завод выпустил последнюю партию Volkswagen Beetle легендарного первого поколения. Автомобиль Гюнтера из той партии», — рассказали в дилерском центре «Автомир».

По России Гюнтер Кирхгоф едет со своим единомышленником и другом Сергеем Рохленко. Путешественники намерены добраться до Владивостока, затем морем до Канады. В плане поездки значатся Америка, Мексика, страны южноамериканского материка и Африка. 

В машине заменили топливный насос

Фото: ДЦ «Автомир»

Сегодня в автомобиле немецкого пенсионера заменили топливный насос, после этого путешественники отправились в Красноярск. 

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Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото ДЦ «Автомир»

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КОММЕНТАРИИ (10)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
29 мая 2019 в 17:28

Я его ровесник, и ехал из Новосибирска в США, а потом обратно из США в Новосибирск уже на купленном Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска.

Гость
29 мая 2019 в 17:33

В 41-м не смог, а в 2019-м получилось!

С левого берега
29 мая 2019 в 17:32

Интересно он с карбюратором или инжектором?