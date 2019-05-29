Пенсионер из Германии добрался до Новосибирска на стареньком «Фольксваген Жук»

Сегодня, 29 мая, в Новосибирск приехал немецкий путешественник, 78-летний Гюнтер Кирхгоф из Вольфсбурга. На легендарном «Жуке», Volkswagen Beetle, он намерен обогнуть земной шар. Пенсионер заехал в новосибирский автосалон Volkswagen, чтобы провести диагностику и техобслуживание машины — его «Жуку» уже 16 лет.

«В 2003 году мексиканский завод выпустил последнюю партию Volkswagen Beetle легендарного первого поколения. Автомобиль Гюнтера из той партии», — рассказали в дилерском центре «Автомир».

