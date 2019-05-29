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Недвижимость

Лучше не бывает: семь зданий Новосибирска признали значимыми постройками за последние 30 лет

Их отметили в исследовании архитектуры России с 1980-х годов

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Эксперты отметили самые новаторские здания Новосибирска

Фото: архив НГС

Семь зданий из Новосибирска попали в число самых значимых в новейшей истории архитектуры России — они вошли в экспозицию выставки «Российская архитектура. Новейшая эра», которая открылась в мае в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве.

Как указано на официальном сайте проекта, он представляет собой результат исследования наиболее значимых для архитектурной отрасли построек, событий и персон. Исследование охватывает 30 лет — с момента регистрации весной 1989 года первых персональных творческих мастерских. Кураторами выступают Андрей и Никита Асадовы, руководители одной из таких мастерских — ПТАМ А. Асадова.

В историю вошли и уже ставшие известными новосибирские здания с необычными стеклянными фасадами — «Кокон» и «Бутон»

Фото: Стас Соколов / НГС

Исследование представлено в виде временной ленты и разделено на три части по десятилетию, каждая из которых в свою очередь разделена на годы. Строительство самых значимых новосибирских зданий, вошедших в историю, приходится на текущее десятилетие: бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, 78 (построен в 2011 году), «Бутон» на Красном проспекте, 17/1 (2012), башни Академпарка (2012), здание новосибирского планетария (2012), торговый центр «Амстердам» на улице Геодезической, 4/1 (2016), комплекс лодочной станции (2017) и база отдыха в Заельцовском бору (2019).

Кроме построек кураторы отметили фестиваль «Золотая капитель», который проводится в Новосибирске с 1996 года, и новосибирские журналы «Проект Сибирь» и «Современная архитектура etc.».

Все отмеченные здания построены за последние 10 лет, в историю вошли и два проекта мастерской «Лантерна»: лодочная станция и база отдыха в Заельцовском бору

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

«Для формирования списка наиболее значимых для развития архитектуры в стране событий и построек был проведен опрос более чем 300 респондентов, среди которых — ведущие архитекторы из различных регионов России, а также наиболее авторитетные эксперты из смежных областей. На основании их мнений был составлен перечень наиболее значимых объектов и событий», — указано на сайте проекта.

Предполагается, что результаты исследования также будут опубликованы в виде книги.

Все из перечисленных зданий ранее были отмечены премиями, в частности премиями также отмеченной в исследовании «Золотой капители».

Лиза Пичугина
Фото из архива НГС, Стаса Соколова, Татьяны Фатеевой

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архитектура Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (10)

С той стороны
29 мая 2019 в 15:49

Достаточно один раз съездить в ОАЭ что бы понять реальную значимость этих вот построек .....кто был поймёт меня .

Фото пользователя
Виктория Москвичка
29 мая 2019 в 15:47

Мне одной кажется «Бутон» просто ужасным и никак не вписывающимся в общий архитектурный вид?

Автомобилист
29 мая 2019 в 15:56

Деградация! 200 лет назад строили не плоские сооружения из стеков и бетона, а красивые здания с узорами и лепниной. Очень сильно изменились вкусы у человечества.