Лучше не бывает: семь зданий Новосибирска признали значимыми постройками за последние 30 лет

Семь зданий из Новосибирска попали в число самых значимых в новейшей истории архитектуры России — они вошли в экспозицию выставки «Российская архитектура. Новейшая эра», которая открылась в мае в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве.

Как указано на официальном сайте проекта, он представляет собой результат исследования наиболее значимых для архитектурной отрасли построек, событий и персон. Исследование охватывает 30 лет — с момента регистрации весной 1989 года первых персональных творческих мастерских. Кураторами выступают Андрей и Никита Асадовы, руководители одной из таких мастерских — ПТАМ А. Асадова.



В историю вошли и уже ставшие известными новосибирские здания с необычными стеклянными фасадами — «Кокон» и «Бутон» Фото: Стас Соколов / НГС

Исследование представлено в виде временной ленты и разделено на три части по десятилетию, каждая из которых в свою очередь разделена на годы. Строительство самых значимых новосибирских зданий, вошедших в историю, приходится на текущее десятилетие: бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, 78 (построен в 2011 году), «Бутон» на Красном проспекте, 17/1 (2012), башни Академпарка (2012), здание новосибирского планетария (2012), торговый центр «Амстердам» на улице Геодезической, 4/1 (2016), комплекс лодочной станции (2017) и база отдыха в Заельцовском бору (2019).

Кроме построек кураторы отметили фестиваль «Золотая капитель», который проводится в Новосибирске с 1996 года, и новосибирские журналы «Проект Сибирь» и «Современная архитектура etc.».



Все отмеченные здания построены за последние 10 лет, в историю вошли и два проекта мастерской «Лантерна»: лодочная станция и база отдыха в Заельцовском бору Фото: Татьяна Фатеева / НГС

«Для формирования списка наиболее значимых для развития архитектуры в стране событий и построек был проведен опрос более чем 300 респондентов, среди которых — ведущие архитекторы из различных регионов России, а также наиболее авторитетные эксперты из смежных областей. На основании их мнений был составлен перечень наиболее значимых объектов и событий», — указано на сайте проекта.

