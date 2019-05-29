В Новосибирске умер писатель и профессор Владимир Никифоров, которому Путин присвоил почётное звание

За месяц до смерти Владимир Никифоров стал заслуженным работником транспорта

Профессору исполнилось 76 лет в марте этого года. В этом году он перенёс две серьёзные операции
Профессору исполнилось 76 лет в марте этого года. В этом году он перенёс две серьёзные операции


В Новосибирске умер 76-летний профессор Сибирского университета водного транспорта и писатель Владимир Никифоров — незадолго до смерти он перенёс две онкологические операции.


Об этом корреспонденту НГС сообщила дочь Владимира Никифорова Мария Васильева. 


«Вчера из-за болезни. У него была зимой одна операция по раку, потом в апреле вторая. Но он уже не справился с этим. В последнюю неделю он был дома. 


В понедельник мы забрали его из больницы, он всё понимал, общался. Мы надеялись до последнего, что он всё равно справится, но, к сожалению, всё-таки это слишком тяжело было для организма, и он вчера во сне очень тихо и спокойно [умер]»,


 — рассказала Мария Васильева.


В средине апреля президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Никифорову звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Приехать на вручение Никифоров не смог по состоянию здоровья. 


«Он просто узнал об этом и был очень счастлив. Кроме этого буквально на следующий день ему подписали премию Союза писателей — литературную премию Гарина-Михайловского. Он тоже не успел её получить, но успел узнать», — рассказала дочь Владимира Никифирова.


Владимир Никифоров родился в 1943 году в поселке Подтесово Красноярского края. Его родителями была семья енисейских речников. До поступления в институт он работал матросом на барже, слесарем и начальником смены в речном порту. 


С 1970 года он преподаёт в Сибирском государственном университете водного транспорта. В 1983 году Никифоров выпустил первую книгу — «Дом на большой реке». В дальнейшем он выпустил ещё несколько книг, которые издавались в Красноярске и Новосибирске. Основной темой его книг была жизнь и проблемы речников и других людей, связанных с сибирской рекой.


Мария Васильева уточнила, что прощание с профессором Владимиром Никифоровым пройдёт 31 мая с 11 до 12 часов в ритуальном зале на Потанинской, 42/1.

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