В Новосибирске умер писатель и профессор Владимир Никифоров, которому Путин присвоил почётное звание

Профессору исполнилось 76 лет в марте этого года. В этом году он перенёс две серьёзные операции





В Новосибирске умер 76-летний профессор Сибирского университета водного транспорта и писатель Владимир Никифоров — незадолго до смерти он перенёс две онкологические операции.





Об этом корреспонденту НГС сообщила дочь Владимира Никифорова Мария Васильева.





«Вчера из-за болезни. У него была зимой одна операция по раку, потом в апреле вторая. Но он уже не справился с этим. В последнюю неделю он был дома.





В понедельник мы забрали его из больницы, он всё понимал, общался. Мы надеялись до последнего, что он всё равно справится, но, к сожалению, всё-таки это слишком тяжело было для организма, и он вчера во сне очень тихо и спокойно [умер]»,





— рассказала Мария Васильева.





В средине апреля президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Никифорову звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Приехать на вручение Никифоров не смог по состоянию здоровья.





«Он просто узнал об этом и был очень счастлив. Кроме этого буквально на следующий день ему подписали премию Союза писателей — литературную премию Гарина-Михайловского. Он тоже не успел её получить, но успел узнать», — рассказала дочь Владимира Никифирова.





Владимир Никифоров родился в 1943 году в поселке Подтесово Красноярского края. Его родителями была семья енисейских речников. До поступления в институт он работал матросом на барже, слесарем и начальником смены в речном порту.





С 1970 года он преподаёт в Сибирском государственном университете водного транспорта. В 1983 году Никифоров выпустил первую книгу — «Дом на большой реке». В дальнейшем он выпустил ещё несколько книг, которые издавались в Красноярске и Новосибирске. Основной темой его книг была жизнь и проблемы речников и других людей, связанных с сибирской рекой.





Мария Васильева уточнила, что прощание с профессором Владимиром Никифоровым пройдёт 31 мая с 11 до 12 часов в ритуальном зале на Потанинской, 42/1.