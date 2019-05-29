Ехал под 80 км/ч и сбил пешехода: водителя отдали под суд за смертельное ДТП на Ватутина

В Новосибирске закончилось расследования аварии, случившейся в октябре 2018 года

Пьяный водитель, по версии следствия, на высокой скорости проехал на красный свет





В Новосибирске в суд передали дело о смертельном ДТП на перекрёстке улиц Ватутина и Котовского.





25-летнего жителя Алтайского края будут судить по ч.4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть.





«По версии следствия, 23 октября 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем "Тойота Аллион" и двигался ночью со скоростью 80 км/ч по улице Ватутина», — сообщает прокуратура Новосибирской области.





В пути следования обвиняемый «из-за неправильного выбора скорости» выехал на перекрёсток с улицей Котовского на красный сигнал светофора. Он оказался на пешеходном переходе и сбил 19-летнего молодого человека. Пешеход погиб на месте происшествия.







Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.





Сразу после аварии была другая информация о погибшем пешеходе — тогда очевидцы говорили, что автомобиль сбил женщину.