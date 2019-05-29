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«У нас большие очереди»: на левом берегу открыли бесплатный центр для малышей с нервными болезнями

Там смогут лечиться 1500 детей в год

Новое отделение сделали в уже существующем Доме ребёнка на улице Невельского. На фото — главный врач регионального специализированного Дома ребёнка Валентин Столицин и замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова
Новое отделение сделали в уже существующем Доме ребёнка на улице Невельского. На фото — главный врач регионального специализированного Дома ребёнка Валентин Столицин и замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова


Днём в среду, 29 мая, в Ленинском районе Новосибирска открылся центр реабилитации, где бесплатно будут лечить детей с заболеваниями нервной системы.


Новое отделение появилось в Доме ребёнка на улице Невельского, 83/1 — здесь проходят реабилитацию дети в возрасте до 5 лет.


«На базе Ленинского филиала открыто новое отделение реабилитации и ранней помощи — мы будем реабилитировать детей, которые находятся в семьях, с патологией нервной системы. Реабилитация у нас бесплатная за счёт Фонда обязательного медицинского страхования. Направление по месту жительства даёт врач-педиатр и невропатолог», — рассказал главный врач регионального специализированного Дома ребёнка Валентин Столицин.


Здесь работают врачи и педагоги 
Здесь работают врачи и педагоги 


Реабилитацию будут проходить дети до 5 лет — с заболеваниями нервной системы
Реабилитацию будут проходить дети до 5 лет — с заболеваниями нервной системы


Лечение, как правило, занимает 2–3 недели — в формате дневного стационара. Реабилитацией будут заниматься неврологи, логопеды, психологи, врачи ЛФК, дефектологи, также работает сенсорная комната и кабинет физиолечения.


В других районах Новосибирска уже есть подобные центры, а в крупнейшем в городе Ленинском районе же таких отделений в домах ребёнка ещё не было.


Лечение в центре бесплатное, а направление должен выдать педиатр или невропатолог в поликлинике
Лечение в центре бесплатное, а направление должен выдать педиатр или невропатолог в поликлинике


Стационар будет работать днём
Стационар будет работать днём


«Мы как раз этот филиал открываем для жителей Ленинского района, так как очень это востребовано, у нас большие очереди, поэтому сейчас мы набираем пока по минимуму. Дальше у нас количество детей будет расти. И в планах точно будет на 2019 год — за год реабилитацию получат 1500 детей», — объяснил главный врач.


За этот год реабилитацию пройдут до 1500 детей 
За этот год реабилитацию пройдут до 1500 детей 


К открытию в отделении сделали ремонт
К открытию в отделении сделали ремонт


Ранее на левом берегу открылась первая в Новосибирской области мини-больница для подростков на инвалидных колясках — лечение для ребёнка в ней занимает полгода.

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