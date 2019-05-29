«Постоянно следили за семьёй»: чиновники накажут приёмных родителей мальчика, отравившего школьников

«Выезжали комиссией, провели беседу, узнали от родителей, в чём причина. Там было ПДН, КДН (подразделение и комиссия по делам несовершеннолетних. — Прим. ред. ), комплексный центр, и мы в этой комиссии были. Как бы поговорили с матерью <…>, ребятишки там были. <…> Она с себя вину не снимает. Проверка была и прокуратуры, и полиции разбирательство. Но ещё пока на комиссию по делам несовершеннолетних ничего не приходило. Ещё будут комиссионные разборки идти. Это не так просто.

В Новосибирской области приёмную семью школьника, который принёс в школу средство от грызунов и угостил им других учеников , могут оштрафовать. В отделе опеки и попечительства администрации Чановского района корреспонденту НГС рассказали о проверке семьи. После её завершения опекунов накажут за недосмотр за мальчиком.

Думаю, что, может быть, представление будет родителям — это в обязательном порядке, может быть, штраф.

<…> Этим занимается полиция», — рассказала корреспонденту НГС начальник районного отдела опеки и попечительства Ирина Евсеева.

Сразу же после инцидента, когда 14 детей оказались в больнице из-за того, что съели крысиный яд, стоял вопрос о более жёстких мерах против семьи, в которой воспитывается пять приёмных детей.



«Конечно, первым вопрос стоял, чтобы отобрали детей. Конечно, мы такого не допустим. Дети только привыкли, они тяжёлую адаптацию проходили на тот период, когда в семью были помещены, — это три с лишним года назад. Поэтому мы эту ситуацию всю знаем. Знаем, какие дети были сложные и какие они сейчас. <…> Мы постоянно следили за этой семьей. У нас есть все акты обследований — это, во-первых. Во-вторых, у нас есть характеристики от педагогов, с какого они (дети. — Прим. ред.) периода обучались, как они развивались, эти дети. Мы же всё это отслеживаем, смотрим. Сейчас дети выровнялись. Они учатся хорошо, то есть претензий вообще никаких нет. <…> Мальчик дружен с ребятами, у него полкласса друзей. <...> Мы были все в шоке», — добавила Евсеева.

