Компании богатого депутата разрешили открыть парковку на зелёном пустыре

Сейчас площадка у новостроек заросла травой, а жители ставят машины на асфальте перед домами

Одним из учредителей компании, которой выдали разрешение, оказался городской депутат с высокими доходами





Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство автостоянки в Кировском районе города. Одним из учредителей компании «Формула недвижимости-1», которая построит парковку, оказался депутат горсовета, отчитавшийся о высоких доходах.





Информация об этом появилась на сайте мэрии города Новосибирска. В документе уточняется, что парковка появится напротив жилого дома на улице Виктора Уса, 11 — стоянка будет рассчитана на 34 машино-места. Парковка будет высотой в 1 этаж и займёт пятую часть участка общей площадью 5406 кв. м.





Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», у компании «Формула недвижимости-1» три учредителя: депутат горсовета Сергей Кальченко (владеет 50% организации), оставшиеся 50% — в равных долях у бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области Николая Суркова и основателя группы компаний «Метаприбор» Владимира Мартыненкова. Директор «Формулы недвижимости-1» — Николай Сурков.





Как пояснил корреспонденту НГС Николай Сурков, раньше на этом участке стояли гаражи, но после межевания участка их убрали.





«Слово трава [некорректно], вы видите зелёного цвета, не знаю, что там. Неважно.





Если вы посмотрите на зону по проекту планировки территорий — это зона обслуживания автотранспорта. Это точно не "зелёнка", не рекреация», — сказал он.





По словам Суркова, автостоянка на данном участке будет востребована, как и в любом другом месте Новосибирска.





«Получили это разрешение, потому что назначение этого земельного участка была парковка. Что там строить, чтобы это монетизировать? Что будет, то будет, может, вообще продадим. С собственниками обсудим этот вопрос. Я считаю, что у нас с парковочным пространством в городе вообще беда, неважно, в какой части», — заметил Николай Сурков.





В этом году партнёр Николая Суркова по компании «Формула недвижимости-1» Сергей Кальченко стал одним из самых богатых депутатов горсовета — он задекларировал доход за 2018 год в размере 67,8 миллиона рублей.





А в середине мая стало известно, что мэрия разрешила строительство ресторана на месте газона с деревьями на улице Плановой в Заельцовском районе — сейчас на этом месте газон с берёзами и тротуар, ведущий к зоопарку.