Два эвакуатора припарковались на тротуаре улицы Бориса Богаткова

Но в службе эвакуации «Ареал» нарушением это не считают

В службе эвакуации «Ареал» утверждают, что машины припарковались правильно, поскольку рядом есть заезд на территорию административного здания





Новосибирец сделал фото с двумя эвакуаторами, которые, по его мнению, с нарушениями припарковались на улице Бориса Богаткова. В службе эвакуации утверждают, что машины имели право там стоять.







Эти автомобили Александр Осьминко сфотографировал днём во вторник, 28 мая, недалеко от пересечения с улицей Кирова — возле завода «Оксид». На снимках, присланных в редакцию, видно, что два эвакуатора стоят на тротуаре.







«Не было за рулём никого», — уточнил очевидец.







По его словам, на участок дороги, где они припаркованы, распространяется действие знака «Остановка запрещена», который стоит неподалёку.







По данным карты Google, этот знак стоит сразу после пересечения с улицей Кирова на нечётной стороне Бориса Богаткова. Согласно правилам дорожного движения, он должен действовать до ближайшего перекрёстка.







Корреспондент НГС дозвонилась до службы эвакуации «Ареал», логотипы которой размещены на обоих эвакуаторах. Диспетчер, не назвавший свои имя и фамилию, заверил, что машины стоят уже после перекрёстка, а значит знак запрета парковки на этот участок не действует. Перекрёстком диспетчер считает въезды на территории завода «Оксид» и СибГУТИ.





«Происходит поворот налево <...> — в институт. Напротив него поворот направо — на завод. Это есть перекрёсток. Дальше знак не распространяется», — пояснили в службе эвакуации.







Диспетчер выразил уверенность, что перекрёстком нельзя считать только въезд во двор, а въезд на территорию общественного здания уже таковым считается.





Эвакуаторы стояли возле здания завода «Оксид»





В конце прошлой недели на НГС вышла новая публикация проекта «Я паркуюсь как чудак»: рассказываем, как мастера парковки умудряются занять два места, уничтожают газоны и как BMW и «Лексусы» гоняют людей по тротуарам.

