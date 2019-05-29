Прокуратура обвинила руководство школы и чиновников в массовом отравлении детей ядом для крыс

Ведомство проверило громкий инцидент с отравлением в чановской школе

Мальчик принес в школу средство для уничтожения серых мышей и крыс «Гремучая смесь», которое аппетитно пахло барбарисом, — школьники попали в больницу
Мальчик принес в школу средство для уничтожения серых мышей и крыс «Гремучая смесь», которое аппетитно пахло барбарисом, — школьники попали в больницу


Прокуратура Чановского района Новосибирской области завершила проверку инцидента с массовым отравлением детей в средней школе № 2


На прошлой неделе ученик второго класса принёс на урок крысиный яд и угостил им одноклассников. Детям стало плохо на уроке — это заметил учитель, который вызвал врачей.


В итоге после проверки виноватыми в произошедшем оказались в первую очередь не родители ребенка, а школа и администрация — к такому выводу пришли в прокуратуре.


«Проверка показала, что 


одной из причин произошедшего группового несчастного случая явилось несоблюдение администрацией школы требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. 


Администрация Чановского района вопреки законодательству вовремя не создала комиссию по расследованию несчастного случая, не расследовала групповой несчастный случай и не разработала мероприятия по его предупреждению», — сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Прокуратура внесла директору школы и главе Чановского района представления об устранении нарушений закона.

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