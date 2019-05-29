Юпитер загорелся яркой звездой в небе над Новосибирском

Начался период наблюдений за самой большой планетой Солнечной системы

Юпитер выходит в противостояние с Солнцем раз в 13 месяцев
Юпитер выходит в противостояние с Солнцем раз в 13 месяцев


В небе над Новосибирском начался период наблюдений за Юпитером — сейчас планета светится, как звезда над горизонтом после заката.


«Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер — 10 июня вступает в противостояние с Солнцем. Противостояние — это положение планеты, когда она находится на линии, соединяющей Землю и Солнце, а Земля при этом располагается между планетой и Солнцем. Во время противостояния планета видна на протяжении всей ночи.


В связи с приближением Юпитера к моменту своего противостояния уже сейчас наступает наилучший период видимости планеты, который продлится до августа 2019 года», 


— рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и технологий Виктория Дамм.


Она уточнила, что сейчас Юпитер — второй по яркости объект на небе после Луны, его видно невооружённым глазом, как яркую звезду.


Планета появляется в противоположной стороне от заката и поднимается максимально высоко ночью над южным горизонтом.


«Передвигается по Змееносцу (созвездие Южного небесного полушария), это значит, что он не поднимается высоко над горизонтом в средних широтах Северного полушария, что сказывается на четкости изображения планеты при наблюдении в телескоп, так как мешают атмосферные явления у горизонта», — уточнила Виктория Дамм.


Тем не менее противостояние — это наиболее благоприятное время для наблюдений за Юпитером с Земли, так как позволяет разглядеть больше деталей на диске планеты из-за большего углового размера на небосводе. Даже в небольшой телескоп или бинокль рядом с планетой можно увидеть четыре крупных спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. А на диске Юпитера — темные полосы облаков, параллельные экватору, и пятна, вид которых каждый год меняется: появляются и исчезают небольшие пятна, меняются цвета, завихрения меняют свою форму. 


В прошлом году противостояние Солнца и Юпитера было в мае. Юпитер выходит в противостояние с Солнцем раз в 13 месяцев, а раз в 12 лет происходит Великое противостояние Юпитера, когда планета находится около перигелия своей орбиты.

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