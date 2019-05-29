Гнездо под капотом заставило новосибирца починить брошенную во дворе машину

Владельцу разбитой иномарки, стоявшей во дворе дома в Заельцовском районе Новосибирска, пришлось делать срочный ремонт машины из-за трясогузки. Птица решила свить гнездо под капотом Nissan у дома на Кропоткина, 273. Владелец машины и его соседи увидели, как трясогузка залетает под капот через разбитую фару.



«Там было только начало стройки гнезда, так что яиц не было. За один день сосед управился с ремонтом, хотя машина всю зиму простояла разбитая», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.