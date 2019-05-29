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Город

Гнездо под капотом заставило новосибирца починить брошенную во дворе машину

Nissan стоял во дворе всю зиму, а теперь снова ездит благодаря трясогузке

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Птица не успела вывести потомство, поэтому гнездо просто выкинули из машины 

Фото: Екатерина Калиневич

Владельцу разбитой иномарки, стоявшей во дворе дома в Заельцовском районе Новосибирска, пришлось делать срочный ремонт машины из-за трясогузки. Птица решила свить гнездо под капотом Nissan у дома на Кропоткина, 273. Владелец машины и его соседи увидели, как трясогузка залетает под капот через разбитую фару.

«Там было только начало стройки гнезда, так что яиц не было. За один день сосед управился с ремонтом, хотя машина всю зиму простояла разбитая», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Волонтёры попросили новосибирцев быть внимательнее и заглядывать под капот машины перед поездкой. Сейчас птицы часто устраивают гнёзда в автомобилях, которые долго стоят.

Новосибирцы сейчас могут часто встречать уток с утятами в городе. Волонтёры просят не трогать их.

Александра Бруня
Фото Екатерины Калиневич
Видео предоставлено Алисой Богомоловой

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КОММЕНТАРИИ (11)

Элен
29 мая 2019 в 13:01

Как надоели со своим автохламом. Все дворы уставлены битыми тазами.

вапролд
29 мая 2019 в 13:26

и таких машин по городу куча! реально стоят ржавые и со спущенными колесами

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Директор Завода (Ржака)
29 мая 2019 в 13:19

Сдал бы свой автохлам на металлолом. Только место зря занимает во дворе столько времени.