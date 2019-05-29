Гнездо под капотом заставило новосибирца починить брошенную во дворе машину

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Nissan стоял во дворе всю зиму, а теперь снова ездит благодаря трясогузке
Птица не успела вывести потомство, поэтому гнездо просто выкинули из машины
Владельцу разбитой иномарки, стоявшей во дворе дома в Заельцовском районе Новосибирска, пришлось делать срочный ремонт машины из-за трясогузки. Птица решила свить гнездо под капотом Nissan у дома на Кропоткина, 273. Владелец машины и его соседи увидели, как трясогузка залетает под капот через разбитую фару.
«Там было только начало стройки гнезда, так что яиц не было. За один день сосед управился с ремонтом, хотя машина всю зиму простояла разбитая», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Волонтёры попросили новосибирцев быть внимательнее и заглядывать под капот машины перед поездкой. Сейчас птицы часто устраивают гнёзда в автомобилях, которые долго стоят.
Новосибирцы сейчас могут часто встречать уток с утятами в городе. Волонтёры просят не трогать их.
Александра Бруня
Фото Екатерины Калиневич
Видео предоставлено Алисой Богомоловой
и таких машин по городу куча! реально стоят ржавые и со спущенными колесами