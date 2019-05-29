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usd 64.54
eur 72.17
Город

Дорожки на Михайловской набережной перегородили киосками

Тупиком резко заканчивается и тактильная плитка для слепых

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Велосипедные дорожки и плиточный тротуар теперь резко заканчиваются тупиком. Но это временно

Фото: читатель НГС Александр

Велодорожку на Михайловской набережной Новосибирска перегородили киосками и забором — на берегу Оби пройдёт всероссийский сабантуй.

О том, что дорогу для велосипедистов перегородили, в редакцию НГС сообщил читатель Александр, прислав фотографию с места. 

«Отношение к велодорожкам в Новосибирске в одной фотографии. На набережной, которая с помпой была реконструирована в прошлом году, начинают вырастать вот такие структуры. Перегораживает не только многострадальную дорожку, но и весь проход в принципе, загоняя гуляющих на газон», — рассказал он.

Кроме того, судя по фотографиям Александра, на набережной также перегородили и тактильную плитку для слепых.

Как уточнила корреспонденту НГС директор Михайловской набережной Евгения Вторушина, несколько киосков, ворота и забор поставили для празднования сабантуя. 

«Это идёт подготовка площадки для проведения Федерального Сабантуя. После проведения мероприятия всё это будет разобрано, это часть элементов праздника. 

Мероприятие будет 9 июня, соответственно, к числу 12-му всё должны разобрать», — пояснила Вторушина.

Федеральный Сабантуй пройдёт в Новосибирске с 8 по 9 июня. В начале мая стало известно, что правительство Новосибирской области ждёт на праздник несколько сот участников и готово заплатить 5 миллионов за номера для 622 гостей.

Похожий случай с препятствием на дорожке для слепых произошёл 23 мая. На тротуаре у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска установили бетонные блоки, чтобы не дать машинам парковаться, — блоки поставили на тактильную плитку

Дмитрий Здорников
Фото читателя Александра

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Дмитрий Здорников

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набережная

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КОММЕНТАРИИ (7)

Ромка
29 мая 2019 в 12:04

И что? там даже по фото видно, что проход будет, когда они начнут работать. после фестиваля все уберут, чего ныть то сразу?

Гость
29 мая 2019 в 12:01

Что то я не понял мы что в Татарстане живем что бы вот так с размахом отмечать

Холоп
29 мая 2019 в 12:10

Ахахахаха. Спасибо, поржал. Не удивлюсь, если так и останется стоять