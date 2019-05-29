Дорожки на Михайловской набережной перегородили киосками

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Тупиком резко заканчивается и тактильная плитка для слепых
Велосипедные дорожки и плиточный тротуар теперь резко заканчиваются тупиком. Но это временно
Велодорожку на Михайловской набережной Новосибирска перегородили киосками и забором — на берегу Оби пройдёт всероссийский сабантуй.
О том, что дорогу для велосипедистов перегородили, в редакцию НГС сообщил читатель Александр, прислав фотографию с места.
«Отношение к велодорожкам в Новосибирске в одной фотографии. На набережной, которая с помпой была реконструирована в прошлом году, начинают вырастать вот такие структуры. Перегораживает не только многострадальную дорожку, но и весь проход в принципе, загоняя гуляющих на газон», — рассказал он.
Кроме того, судя по фотографиям Александра, на набережной также перегородили и тактильную плитку для слепых.
Как уточнила корреспонденту НГС директор Михайловской набережной Евгения Вторушина, несколько киосков, ворота и забор поставили для празднования сабантуя.
«Это идёт подготовка площадки для проведения Федерального Сабантуя. После проведения мероприятия всё это будет разобрано, это часть элементов праздника.
Мероприятие будет 9 июня, соответственно, к числу 12-му всё должны разобрать», — пояснила Вторушина.
Федеральный Сабантуй пройдёт в Новосибирске с 8 по 9 июня. В начале мая стало известно, что правительство Новосибирской области ждёт на праздник несколько сот участников и готово заплатить 5 миллионов за номера для 622 гостей.
Похожий случай с препятствием на дорожке для слепых произошёл 23 мая. На тротуаре у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска установили бетонные блоки, чтобы не дать машинам парковаться, — блоки поставили на тактильную плитку.
Дмитрий Здорников
Фото читателя Александра
И что? там даже по фото видно, что проход будет, когда они начнут работать. после фестиваля все уберут, чего ныть то сразу?
Что то я не понял мы что в Татарстане живем что бы вот так с размахом отмечать