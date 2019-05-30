Олимпийский чемпион Роман Власов создал благотворительный фонд для онкобольных детей

Фонд Романа Власова получил символичное название «Время» — именно его часто не хватает пациентам и врачам





Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов учредил благотворительный фонд «Время» — известный спортсмен намерен помогать детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.





26 мая борец посетил детское онкогематологическое отделение в Краснообске.







«Проблема онкологии стоит очень остро, часто из-за неправильного, несвоевременного лечения случается горе. Когда этот вопрос касается детей, то сердце обливается кровью. Мы не смогли остаться в стороне и приняли решение действовать.





Это была тревожная и непростая поездка. Раньше мы об этом только слышали, да, переживали, но не представляли, насколько это серьёзно. Но впечатления остались положительные, улыбки и радость в глазах детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, дорогого стоят. Я надеюсь, мы с командой внесли в серые будни ребятишек немного ярких красок», — объяснил корреспонденту НГС Роман Власов.





Сейчас, по словам Власова, фонд уже зарегистрирован и может полноценно оказывать помощь. «Сейчас мы хотим автоматизировать этот процесс, мы разрабатываем сайт и приложения для iOS и Android, где люди смогут в несколько кликов оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. А также отслеживать каждый рубль, который они пожертвовали», — сказал он.









Вместе с сотрудниками фонда Роман Власов гулял по больнице и общался с детьми в медицинской маске — это обязательная мера безопасности в онкологических отделениях, ведь во время химиотерапии иммунитет пациентов заметно ухудшается, и организм не сопротивляется инфекциям.





Несмотря на все трудности в лечении рака, всё же у таких историй есть и счастливый конец. В прошлом году НГС рассказал истории двух подростков, которые победили рак — он отнял у них детство, но они выжили и выздоровели.





Как лечат рак в Новосибирске в редакции НГС знают не понаслышке — одна из журналисток, Дарья Януш, провела в больницах почти 10 месяцев и откровенно рассказала читателям, что переживают сибиряки в больницах города.