Nissan врезался в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского

Это уже второе подобное ДТП на этом месте — пару месяцев назад в соседний павильон влетел Ford

«Ниссан» врезался в двери киоска с шаурмой





Сегодня утром, 29 мая, автомобиль «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского в Новосибирске.





«Перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Королёва. Ситуация такая же, как в марте этого года, только теперь немного не доехал до новых дверей, а так всё по-прежнему, хотя на перекрёстке убрали левый поворот в сторону таможни с проспекта. И всё-таки некоторые умники пытаются проехать под запрещающий знак. Итог печален», — написал в редакцию НГС читатель.





По информации очевидцев в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"», водитель Nissan Primera не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения, после чего врезался в киоск по продаже шаурмы рядом с остановкой.





В результате ДТП в седане сработали подушки безопасности, но водителю потребовалась медпомощь.





В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску поступила заявка о данном случае, на место ДТП выехал экипаж ДПС. Информация о пострадавших в данном происшествии в ГИБДД не поступала. Ведется разбирательство и уточнение обстоятельств случившегося.





Водитель пострадал в аварии





Автомобиль не задел пешеходов





В марте НГС также публиковал фотографии после того, как машина врезалась в павильоны.





В марте в торговые павильоны въехал «Форд»



