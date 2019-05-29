Nissan врезался в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского

Это уже второе подобное ДТП на этом месте — пару месяцев назад в соседний павильон влетел Ford

«Ниссан» врезался в двери киоска с шаурмой
«Ниссан» врезался в двери киоска с шаурмой


Сегодня утром, 29 мая, автомобиль «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой на проспекте Дзержинского в Новосибирске. 


«Перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Королёва. Ситуация такая же, как в марте этого года, только теперь немного не доехал до новых дверей, а так всё по-прежнему, хотя на перекрёстке убрали левый поворот в сторону таможни с проспекта. И всё-таки некоторые умники пытаются проехать под запрещающий знак. Итог печален», — написал в редакцию НГС читатель.


По информации очевидцев в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"», водитель Nissan Primera не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения, после чего врезался в киоск по продаже шаурмы рядом с остановкой.


В результате ДТП в седане сработали подушки безопасности, но водителю потребовалась медпомощь.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску поступила заявка о данном случае, на место ДТП выехал экипаж ДПС. Информация о пострадавших в данном происшествии в ГИБДД не поступала. Ведется разбирательство и уточнение обстоятельств случившегося.


Водитель пострадал в аварии
Водитель пострадал в аварии


Автомобиль не задел пешеходов
Автомобиль не задел пешеходов


В марте НГС также публиковал фотографии после того, как машина врезалась в павильоны.


В марте в торговые павильоны въехал «Форд»
В марте в торговые павильоны въехал «Форд»


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