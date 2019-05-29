Основатель Huawei предложил платить студентам НГУ больше, чем в Google

Студентов могут пригласить работать в китайскую компанию уже со второго курса

Теперь новосибирские студенты станут ещё более востребованными — их ждёт один из крупнейших китайских IT-гигантов, пусть и попавший под санкции США





Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что намерен предлагать выпускникам Новосибирского государственного университета зарплаты выше, чем крупнейший американский IT-гигант Google.





Как сообщается на сайте китайской компании, Жэнь Чжэнфэй рассказал, что на протяжении нескольких последних лет учащиеся НГУ получают золотые и серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике. Таким студентам предлагают работу в Google, обещая зарплаты в пять-шесть раз выше, чем в России.





«Начиная с этого года, чтобы привлечь подобные таланты из России для работы в сфере инноваций, мы платим даже больше, чем Google. Мы выступим в борьбу за талантливых сотрудников», — цитирует слова Чжэнфэя Forbes.





Как уточняет Forbes, Huawei приглашает на работу студентов уже со второго курса. При этом, как отмечается на сайте компании, все интеллектуальные права на диссертации и результаты исследований остаются за университетами и их учеными, а не переходят к Huawei.





«Поддерживая ученых, мы не ждем моментальных успехов. Поражение — тоже успех. Главное, чтобы команда развивалась. Только так мы сможем постоянно двигаться вперед», — цитирует слова основателя пресс-служба Huawei.







В середине мая Alphabet — материнская компания Google — ограничила доступ Huawei на использование Android, полностью прекратив с китайской компанией сотрудничество в части передачи аппаратных и программных разработок. Это связано с решением Министерства торговли США о внесении Huawei и 70 связанных с ней компаний в чёрный список за деятельность, которая «противоречит национальной безопасности США».





В сентябре 2018 года два новосибирских университета попали в рейтинг лучших по трудоустройству выпускников российских вузов — согласно результатам исследования, в рейтинг по трудоустройству вошли НГТУ и НГУ.