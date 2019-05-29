Двух друзей обвинили в инсценировке ограбления инкассаторской машины

Один из приятелей притворился жертвой ограбления, у которого отобрали мешки с деньгами

Новосибирец распылил газовый баллончик в лицо своему подельнику и забрал мешки с деньгами
Новосибирец распылил газовый баллончик в лицо своему подельнику и забрал мешки с деньгами


Новосибирец и его друг из Бердска пойдут под суд за инсценировку нападения на инкассаторскую машину.


Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области.


Как выяснили следователи, в феврале 2019 года 30-летний новосибирец договорился об инсценировке ограбления со своим знакомым — 28-летним жителем Бердска, который занимался охраной инкассированных денег из магазинов.


«По предварительной договоренности, мужчина приехал к торговой точке, расположенной в Ленинском районе города, куда через несколько минут приехал автомобиль охранного предприятия. Дождавшись, когда соучастник преступления остался в машине один, обвиняемый инициировал нападение, распылив ему в лицо газовый баллончик, забрал брезентовые мешки с инкассируемыми денежными средства на сумму около 188 тысяч рублей и скрылся», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По её информации, после этого подельник, который исполнял роль пострадавшего, сообщил вернувшемуся в машину напарнику, что на него напали и забрали деньги. Эту информацию охрана передала и в полицию. Но во время проверки полицейские выяснили, что ограбление было инсценировкой. Позже при обысках в квартирах подозреваемых полиция нашла украденные деньги и газовый баллончик. Оба соучастника сознались в преступлении.


Сейчас полиция закончила расследовать уголовное дело в отношении них. Теперь новосибирец и его друг из Бердска  предстанут перед судом по обвинению в краже и «заведомо ложном доносе о совершении преступления». С обвиняемых взяли подписку о невыезде.


В начале мая Центральный районный суд вынес приговор по другому делу о ложном доносе. Условный срок получил предприниматель Евгений Суханов, который притворился жертвой налёта ради того, чтобы не отдавать приятелю долг.

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