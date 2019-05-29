Четыре машины сошлись в ДТП на Фабричной: собирается пробка

Другие водители вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе

Авария случилась возле бизнес-центра «Маяк» на Фабричной





В среду, 29 мая, в десятом часу утра на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария с участием четырёх машин — участники ДТП заняли полторы полосы в сторону «Речного вокзала», собирается пробка.





О массовой аварии на пересечении улицы Фабричной и Пристанского переулка в редакцию НГС сообщил читатель.





По его информации, в паровозик собрались четыре машины.





«Первая резко оттормозилась, причём горел зелёный, и все дружненько друг в друга зашли», — описал ситуацию очевидец.





Он уточнил, что на место приехали аварийные комиссары. Попавшие в аварию машины заняли полтора ряда, и другие водители вынуждены их объезжать, в том числе по встречной полосе. На Фабричной собирается пробка.