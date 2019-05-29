Четыре машины сошлись в ДТП на Фабричной: собирается пробка

Другие водители вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе

Авария случилась возле бизнес-центра «Маяк» на Фабричной
Авария случилась возле бизнес-центра «Маяк» на Фабричной


В среду, 29 мая, в десятом часу утра на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария с участием четырёх машин — участники ДТП заняли полторы полосы в сторону «Речного вокзала», собирается пробка. 


О массовой аварии на пересечении улицы Фабричной и Пристанского переулка в редакцию НГС сообщил читатель. 


По его информации, в паровозик собрались четыре машины.  


«Первая резко оттормозилась, причём горел зелёный, и все дружненько друг в друга зашли», — описал ситуацию очевидец.


Он уточнил, что на место приехали аварийные комиссары. Попавшие в аварию машины заняли полтора ряда, и другие водители вынуждены их объезжать, в том числе по встречной полосе. На Фабричной собирается пробка.

Прочтений: 1848

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено