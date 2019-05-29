Новосибирск получил право принять чемпионат мира по волейболу

Пока известны только 8 из 10 российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу





Новосибирск вошёл в число десяти российских городов, которые примут чемпионат мира по волейболу в 2022 году.







«Международная федерация волейбола <…> утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа», — сообщила Всероссийская федерация волейбола.







По её данным, ещё два города для проведения матчей мирового чемпионата Международная федерация волейбола должна объявить в 2020 году. Сам турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В соревнованиях примут участие 24 национальных сборных. Российскую команду как хозяйку турнира к чемпионату допустили автоматически.









Накануне тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил окончательный состав команды на Лигу наций 2019 года. В состав команды вошли в том числе и два новосибирских спортсмена.





Сейчас в Новосибирске продолжается строительство регионального центра волейбола. В начале 2018 года он попал в число спортивных объектов, на строительство которых правительство России выделило 4 миллиарда субсидий. Ранее Андрей Травников сообщал, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио российская сборная.