Новосибирск получил право принять чемпионат мира по волейболу

Турнир 2022 года пройдёт в России

Пока известны только 8 из 10 российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу
Пока известны только 8 из 10 российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу


Новосибирск вошёл в число десяти российских городов, которые примут чемпионат мира по волейболу в 2022 году.


«Международная федерация волейбола <…> утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа», — сообщила Всероссийская федерация волейбола.


По её данным, ещё два города для проведения матчей мирового чемпионата Международная федерация волейбола должна объявить в 2020 году. Сам турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В соревнованиях примут участие 24 национальных сборных. Российскую команду как хозяйку турнира к чемпионату допустили автоматически. 


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Международная федерация волейбола (ФИВБ) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. О двух дальнейших городах-организаторах ФИВБ объявит в течение следующего года. Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты.

Публикация от ВФВ (@volley_rus)


Накануне тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил окончательный состав команды на Лигу наций 2019 года. В состав команды вошли в том числе и два новосибирских спортсмена.


Сейчас в Новосибирске продолжается строительство регионального центра волейбола. В начале 2018 года он попал в число спортивных объектов, на строительство которых правительство России выделило 4 миллиарда субсидий. Ранее Андрей Травников сообщал, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио российская сборная. 

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