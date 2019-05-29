На площади Кирова после публикации НГС перевесили дорожный знак

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Ранее читатели сообщали, что знак пешеходного перехода был перекрыт
Знак «Движение направо» повесили сбоку
В воскресенье, 19 мая, читатель НГС сообщил в редакцию о том, что перед кольцевым движением на площади Кирова знак «Движение направо» полностью закрывает знак «Пешеходный переход».
«Можно понять, когда силы природы (например, ветви деревьев) скрывают дорожные знаки. Но как понять, что сотрудники отдела по организации дорожного движения, призванные облегчить и обезопасить нахождение участников дорожного движения, устраивают своеобразные загадки, располагая дорожные знаки так, что один знак надёжно закрывает другой?» — написал он.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в ответ на запрос сообщили, что ситуация была исправлена .
Читательница прислала в редакцию подтверждающую фотографию и написала: «Знак, закрывающий другие дорожные знаки, перевесили. Ведь знают, как оно должно быть».
В середине апреля на Большевистской были установлены дорожные знаки, ограничивающие движение до 40 км/ч из-за ремонта дороги.
Александра Трофименко
Фото читателей НГС