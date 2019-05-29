На площади Кирова после публикации НГС перевесили дорожный знак

В воскресенье, 19 мая, читатель НГС сообщил в редакцию о том, что перед кольцевым движением на площади Кирова знак «Движение направо» полностью закрывает знак «Пешеходный переход».

«Можно понять, когда силы природы (например, ветви деревьев) скрывают дорожные знаки. Но как понять, что сотрудники отдела по организации дорожного движения, призванные облегчить и обезопасить нахождение участников дорожного движения, устраивают своеобразные загадки, располагая дорожные знаки так, что один знак надёжно закрывает другой?» — написал он.