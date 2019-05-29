Из-за аварии 50 домов в Октябрьском районе остались без света

Сбой произошёл на распределительной подстанции

Света не будет до двух часов ночи
Света не будет до двух часов ночи


Поздно вечером во вторник, 28 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло аварийное отключение света в 50 домах, в том числе в нескольких многоэтажках.


По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:55 произошла авария на распределительной подстанции, из-за чего вышли из строя сразу семь трансформаторных подстанций. Под отключение попали дома на улицах Добролюбова, Стофато и Кошурникова.


«Аварийное отключение. Устранение в течение двух часов», — пояснили корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе города.


По данным информационного портала, электричество в дома вернётся около двух часов ночи.


Из-за аварии 50 домов в Октябрьском районе остались без света


В середине мая из-за аварии без света остались 200 домов в Дзержинском районе.

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