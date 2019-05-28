«Я знал, что приеду с медалями»: фехтовальщик на коляске привёз в Новосибирск две награды Кубка мира

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Соревнования проходили в Бразилии
Максим Шабуров выступал в составе сборной России, которая заняла на соревнованиях первое место
Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве этапа Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал серебряную медаль в личном первенстве и золотую — в командном. Первенство проходило в Бразилии.
«Я знал что приеду с медалями, потому что на этих соревнованиях была командная шпага, а у нас в России команда одна из самых сильных в мире. Для меня было, конечно, удивительно занять второе место в личной рапире. В этот раз я хуже всего выступил на шпаге, но мы с тренером сделаем работу над ошибками и постараемся подготовиться к следующим соревнованиям. Соперники с каждым этапом становятся сильнее и более опытными, но я от них не отстаю», — рассказал Максим.
Эти соревнования стали ещё одним отборочным этапом для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году. Следующий этап Кубка мира, в котором примет участие новосибирский спортсмен, пройдёт в Польше в середине июля.
В конце марта Максим Шабуров привёз золотую и серебряную медали с этапа Кубка мира, который проходил в Италии.
Александра Трофименко
Фото предоставлены Максимом Шабуровым