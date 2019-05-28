«Я знал, что приеду с медалями»: фехтовальщик на коляске привёз в Новосибирск две награды Кубка мира

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве этапа Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал серебряную медаль в личном первенстве и золотую — в командном. Первенство проходило в Бразилии.

«Я знал что приеду с медалями, потому что на этих соревнованиях была командная шпага, а у нас в России команда одна из самых сильных в мире. Для меня было, конечно, удивительно занять второе место в личной рапире. В этот раз я хуже всего выступил на шпаге, но мы с тренером сделаем работу над ошибками и постараемся подготовиться к следующим соревнованиям. Соперники с каждым этапом становятся сильнее и более опытными, но я от них не отстаю», — рассказал Максим.