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Спорт

«Я знал, что приеду с медалями»: фехтовальщик на коляске привёз в Новосибирск две награды Кубка мира

Соревнования проходили в Бразилии

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Максим Шабуров выступал в составе сборной России, которая заняла на соревнованиях первое место

Фото: предоставлено Максимом Шабуровым

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве этапа Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал серебряную медаль в личном первенстве и золотую — в командном. Первенство проходило в Бразилии.

«Я знал что приеду с медалями, потому что на этих соревнованиях была командная шпага, а у нас в России команда одна из самых сильных в мире. Для меня было, конечно, удивительно занять второе место в личной рапире. В этот раз я хуже всего выступил на шпаге, но мы с тренером сделаем работу над ошибками и постараемся подготовиться к следующим соревнованиям. Соперники с каждым этапом становятся сильнее и более опытными, но я от них не отстаю», — рассказал Максим.

Новосибирский спортсмен — справа

Фото: предоставлено Максимом Шабуровым

Эти соревнования стали ещё одним отборочным этапом для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году. Следующий этап Кубка мира, в котором примет участие новосибирский спортсмен, пройдёт в Польше в середине июля.

В конце марта Максим Шабуров привёз золотую и серебряную медали с этапа Кубка мира, который проходил в Италии.

Александра Трофименко
Фото предоставлены Максимом Шабуровым

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