Известный фотограф снялся в новом проекте и рассказал про свои доходы и тайну настоящего имени

Степанов стал гостем программы Юлии Дроковой и Егора Егошина





Известный новосибирский фотограф Слава Степанов снялся в новом YouTube-проекте «Соль», он раскрыл свои доходы и тайну настоящего имени.





«Соль» — это YouTube-канал двух бывших журналистов Юлии Дроковой и Егора Егошина. Степанов стал четвёртым гостем программы: в выпуске он рассказал о своём издательстве Gelio Vostok, которое выпускает фото и фотокниги. По данным на 2015 год, доход компании составил 15 миллионов рублей. В интервью Степанов сообщил, что с того момента сумма не изменилась.





«Я не могу прокомментировать по поводу изменений в какую-то сторону <...> мне будет трудно. Но могу сказать, что это вьётся примерно в тех же самых цифрах, это связано с тем, что наш рынок тоже определён, потому что есть определённое количество заказчиков <...> всё равно узкий рынок, [сумма] плюс-минус так же и осталась», — рассказал ведущим Слава Степанов.





Фотограф Слава Степанов специализируется на высотных фотографиях. За всю жизнь он ни разу не сделал ни одной свадебной съемки. Но, по его словам, ему до сих пор поступают такие предложения:







«Мне до сих пор пишут, что "Слава, мы видели твои фотографии с вертолёта, мы хотим, чтобы ты сфотографировал нашу свадьбу". <...> Или просят пуделя сфотографировать. Ребята говорят: "Так давай поставим этого пуделя на купол оперного театра, закажем вертолёт и сфотографируем этого пуделя и пройдём бреющим полётом и сделаем нормальную фотографию" <...>. Люди думают, что фотограф, и всё, а фотографы тоже разные».







В выпуске Степанов заявил, что Слава — это его ненастоящее имя. По паспорту он Станислав Степанов.







«Как только подрос и начал что-то понимать, понял, что меня родители Стасом назвали, а Стас очень неплохо рифмуется со всем, что только можно придумать в детских кругах. Кто-то из родственников меня начал называть Славой <...> И отныне я откликался только на Славу. <...> "Стас" грубо звучит, мне не нравится это имя. А вообще, это псевдоним уже сейчас», — поделился Степанов.







В новом выпуске проекта «Соль» Слава Степанов рассказал, как превратил своё хобби в бизнес





Слава Степанов постоянно радует своих подписчиков фотографиями из разных стран — в конце апреля он опубликовал впечатляющие снимки мыса Доброй Надежды в ЮАР, сделанные с вертолёта.