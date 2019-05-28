В Новосибирске скончался известный дирижёр — победитель «Золотой Маски»

По информации сайта вуза, Алексей Людмилин окончил оркестровый факультет Уральской консерватории в 1969 году, с 1970-го по 1989 год он был солистом оркестра, а затем стал ассистентом главного дирижера Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. С 1989-го по 2000 год он работал главным дирижёром Новосибирского театра оперы и балета, потом был главным дирижёром в Башкирском оперном театре и в Дальневосточном и Омском симфоническом оркестрах.

Вечером 28 мая Новосибирская государственная консерватория имени Глинки сообщила о смерти Алексея Людмилина, который до последних дней преподавал студентам-музыкантам кафедры хорового дирижирования. Причину смерти Людмилина в консерватории не уточнили.

Сегодня, 28 мая, на 78-м году жизни скончался известный новосибирский дирижёр Алексей Людмилин, обладатель престижной российской премии «Золотая Маска». Причины смерти Людмилина пока неизвестны.

Дирижёра награждали много раз, в том числе он получил три «Золотых Маски»

В 2004 году Людмилин создал молодёжный симфонический оркестр новосибирского театра «Глобус». Долгое время он работал в «Глобусе» со своей женой Татьяной Людмилиной, возглавлявшей театр (позже она ушла в филармонию, а «теперь запустила свой бизнес).

Алексей Людмилин трижды получал самую престижную театральную премию России «Золотая Маска», в том числе за мюзикл «Алые паруса» театра «Глобус».

Кроме того, Людмилин — лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший дирижер» (2009 год), «Лучший музыкальный руководитель» (2012 год) и обладатель премии мэрии города Новосибирска «Человек года» в области культуры и искусства (2013 год).



Прощание с дирижёром состоится 30 мая с 11:00 до 12:30 в Новосибирской консерватории.

