«Победа» открывает рейсы из Новосибирска в два города на берегу Чёрного моря

Раньше на курорты Краснодарского края из Новосибирска авиакомпания «Победа» никогда не летала. На фото — Сочи





Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открывает прямые рейсы из Новосибирска в Сочи и Анапу — полёты по этим направлениям начнутся в течение ближайшей недели.







Информация об этом появилась в разделе «Расписание» аэропорта Толмачёво.







Рейсы «Победы» на курорты Краснодарского края внесены в летнее расписание аэропорта — авиакомпания будет выполнять их на самолётах Boeing 737. Летать в Сочи из Новосибирска авиаперевозчик планирует пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам с 1 июня по 28 сентября. Полёты в Анапу начнутся на следующей неделе — «Победа» планирует возить пассажиров по этому направлению по четвергам и воскресеньям с 6 июня до 1 сентября.







«Для "Победы" это новые направления», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво, напомнив, что прежде этот авиаперевозчик летал из Новосибирска только в Москву, Красноярск и Екатеринбург.





Сейчас на сайте «Победы» билеты на первый прямой рейс из Новосибирска в Сочи с вылетом 1 июня продаются по цене от 14 999 рублей, на первый прямой рейс в Анапу с вылетом 6 июня — по цене от 10 499 рублей. По спецпредложениям можно купить и более дешёвые билеты, но уже на другие даты.







Также рейсы из Новосибирска по этим направлениям в течение всего сезона планируют выполнять авиакомпании S7 Airlines и «Глобус». Кроме того, в расписании на сайте Толмачёво значатся разовые рейсы авиакомпании «Россия» в Сочи и авиакомпании «Алроса» — в Анапу.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа» с просьбой прокомментировать расширение маршрутной сети из Новосибирска.







Ранее аналитики Aviasales выяснили, в какие российские и зарубежные города новосибирцам дешевле путешествовать этим летом — по некоторым направлениям цена снизилась сразу на треть.