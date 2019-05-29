«Победа» открывает рейсы из Новосибирска в два города на берегу Чёрного моря

Полёты начнутся в ближайшую неделю

Раньше на курорты Краснодарского края из Новосибирска авиакомпания «Победа» никогда не летала. На фото — Сочи
Раньше на курорты Краснодарского края из Новосибирска авиакомпания «Победа» никогда не летала. На фото — Сочи


Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открывает прямые рейсы из Новосибирска в Сочи и Анапу — полёты по этим направлениям начнутся в течение ближайшей недели.


Информация об этом появилась в разделе «Расписание» аэропорта Толмачёво.


Рейсы «Победы» на курорты Краснодарского края внесены в летнее расписание аэропорта — авиакомпания будет выполнять их на самолётах Boeing 737. Летать в Сочи из Новосибирска авиаперевозчик планирует пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам с 1 июня по 28 сентября. Полёты в Анапу начнутся на следующей неделе  — «Победа» планирует возить пассажиров по этому направлению по четвергам и воскресеньям с 6 июня до 1 сентября.


«Для "Победы" это новые направления», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво, напомнив, что прежде этот авиаперевозчик летал из Новосибирска только в Москву, Красноярск и  Екатеринбург.


Сейчас на сайте «Победы» билеты на первый прямой рейс из Новосибирска в Сочи с вылетом 1 июня продаются по цене от 14 999 рублей, на первый прямой рейс в Анапу с вылетом 6 июня — по цене от 10 499 рублей. По спецпредложениям можно купить и более дешёвые билеты, но уже на другие даты.


Также рейсы из Новосибирска по этим направлениям в течение всего сезона планируют выполнять авиакомпании S7 Airlines и «Глобус». Кроме того, в расписании на сайте Толмачёво значатся разовые рейсы авиакомпании «Россия» в Сочи и авиакомпании «Алроса» — в Анапу.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа» с просьбой прокомментировать расширение маршрутной сети из Новосибирска.


Ранее аналитики Aviasales выяснили, в какие российские и зарубежные города новосибирцам дешевле путешествовать этим летом — по некоторым направлениям цена снизилась сразу на треть.

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