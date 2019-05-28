СК завел уголовное дело после гибели девочки на стройке дома

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Она упала с третьего этажа дома, который строят в Ленинском районе
Следователи возбудили уголовное дело
В Cледственном комитете по Новосибирской области рассказали подробности падения девочки со строящегося здания на улице Волховская, 33А в Ленинском районе Новосибирска.
«По предварительным данным, <...> малолетние дети — 2 мальчика и 1 девочка — прошли на территорию заброшенного строительного объекта по улице Волховская, 33А в Ленинском районе города Новосибирска. Дети поднялись на высоту 3-го этажа, откуда девочка упала с высоты. <...> От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия», — пояснили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Это уже не первый случай, когда дети забираются на строящиеся площадки. На днях прокурор Кировского района Новосибирска потребовал закрыть доступ к недостроенным высоткам на улице Зорге — накануне читатель НГС поделился видеороликом, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя и бросают с него мусор.
Анастасия Нефёдова
Фото Ирины Малыгиной
Как вообще девочка попала на эту стройку, почему она не огорожена и не охраняется!? Это же не окраина какая-то безлюдная, а оживленный густонаселенный район. неужели печальный опыт Колыванских чиновников никого и ничему так и не научил? Посадить надо виновных за такую вопиющую халатность.