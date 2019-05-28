СК завел уголовное дело после гибели девочки на стройке дома

Владимир 28 мая 2019 в 18:29

Как вообще девочка попала на эту стройку, почему она не огорожена и не охраняется!? Это же не окраина какая-то безлюдная, а оживленный густонаселенный район. неужели печальный опыт Колыванских чиновников никого и ничему так и не научил? Посадить надо виновных за такую вопиющую халатность.