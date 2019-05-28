Сделано русскими руками: открытый Путиным завод выпустил первые «Мерседесы» отечественной сборки

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В России начали выпускать седаны Mercedes-Benz Е-класс
Mercedes-Benz Е-класс — самая популярная модель в России
Подмосковный завод компании Mercedes-Benz, который недавно был открыт президентом Владимиром Путиным, выпустил первые товарные «Мерседесы», собранные российскими работниками. Компания решила начать с седанов Е-Класса — это самая популярная модель. На конвейере собираются 3 модификации: Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4Matic.
«Завод полного цикла работает, контроль осуществляется немцами, работают наши русские рабочие. Мы уже заказали автомобили российской сборки, Е-Класс. В будущем будут собирать несколько моделей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «СТС Автомобили».
Производитель распространил фотографии выпущенных седанов на площадке завода — каждый автомобиль тщательно закутан в специальный чехол. Седан Mercedes-Benz Е-класс по каталогу сейчас стоит от
После этой модели на конвейер должны встать внедорожники GLE, GLC и GLS, которые также пользуются высоким спросом в России. Отметим, что открывший завод Владимир Путин долгие годы передвигается исключительно на автомобилях Mercedes-Benz: в президентском кортеже используются обычные «Мерседесы» S-класса, бронированный Pullman, «Гелендвагены» с охраной. Только в последнее время Путин начал появляться на отечественном «Аурусе», но немецкие машины по-прежнему используются, в частности, в заграничных поездках президента.
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Дмитрий Косенко
Фото Mercedes-Benz
Завод открыли Мерседес, а Путин там только лицом торговал, чем он собственно 20 лет только и занимается.
70% Населения з зарплатой 15-25 тыров уже в радостном ожидании начала продаж!!!!! Ждут не дождутся.!!!!!!!!Скорей бы уже!!!!!!