Сделано русскими руками: открытый Путиным завод выпустил первые «Мерседесы» отечественной сборки

«Завод полного цикла работает, контроль осуществляется немцами, работают наши русские рабочие. Мы уже заказали автомобили российской сборки, Е-Класс. В будущем будут собирать несколько моделей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «СТС Автомобили».

Подмосковный завод компании Mercedes-Benz, который недавно был открыт президентом Владимиром Путиным, выпустил первые товарные «Мерседесы», собранные российскими работниками. Компания решила начать с седанов Е-Класса — это самая популярная модель. На конвейере собираются 3 модификации: Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4Matic.

Производитель распространил фотографии выпущенных седанов на площадке завода — каждый автомобиль тщательно закутан в специальный чехол. Седан Mercedes-Benz Е-класс по каталогу сейчас стоит от 3 150 000 до 4 720 000 рублей без учета спецоборудования.

После этой модели на конвейер должны встать внедорожники GLE, GLC и GLS, которые также пользуются высоким спросом в России. Отметим, что открывший завод Владимир Путин долгие годы передвигается исключительно на автомобилях Mercedes-Benz: в президентском кортеже используются обычные «Мерседесы» S-класса, бронированный Pullman, «Гелендвагены» с охраной. Только в последнее время Путин начал появляться на отечественном «Аурусе», но немецкие машины по-прежнему используются, в частности, в заграничных поездках президента.

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