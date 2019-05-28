Грех жаловаться: статистики вновь заявили о росте зарплат в Новосибирске

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НГС решил проверить официальные цифры и устроил голосование среди читателей
Жители Новосибирской области оказались в аутсайдерах среди сибирских регионов по средней зарплате
Статистики опубликовали новый отчёт о росте средних зарплат в Новосибирской области — НГС решил узнать у читателей, сколько они получают на самом деле.
По данным Новосибирскстата, в первые три месяца этого года средняя зарплата в регионе составила
Средняя зарплата в Новосибирске оказалась одной из самых низких в Сибири — меньше получают только жители Омской области, Алтая и Алтайского края.
По словам статистиков, это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».
Самую большую в Сибири зарплату дают жителям Красноярского края — в среднем почти 46 тысяч рублей в месяц, подсчитали в Новосибирскстате.
Больше всего средняя зарплата в начале года повысилась у новосибирцев, которые работают в сельском хозяйстве (с 21 тысячи в 2018 году до 23,6 тысячи в январе-марте 2019 года), торговле (с 27,6 до 29,2 тысячи), гостиницах и сфере общепита (с 19,7 до 22,4 тысячи), а также в сфере недвижимости (с 30 до 33,7 тысячи).
В некоторых сферах средние зарплаты, наоборот, сильно снизились. Например, у работников в сфере госуправления (с 44,2 до 39 тысячи), страховой и финансовой деятельности (с 68 до 65 тысяч) и в области добычи полезных ископаемых (с 49,7 до 46,5 тысячи).
Доходы повысились не только у простых новосибирцев, но и у чиновников — о своих заработках недавно отчитались мэр, губернатор, главный прокурор, депутаты, а также ректоры новосибирских вузов, зарплаты которых, как оказалось, достигают полумиллиона рублей в месяц.
Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой
"Доходы повысились не только у простых новосибирцев, но и у чиновников — о своих заработках недавно отчитались мэр, губернатор, главный прокурор, депутаты, а также ректоры новосибирских вузов, зарплаты которых, как оказалось, достигают полумиллиона рублей в месяц. " Вот вам и ответ на ребус, как при понижении доходов населения средняя зарплата по городу растет)). Это опять про голубцы.
То, что зарплата выросла особенно заметно в супермаркетах, когда жители по 3 тележки вывозят явно не на последние.