Грех жаловаться: статистики вновь заявили о росте зарплат в Новосибирске

Статистики опубликовали новый отчёт о росте средних зарплат в Новосибирской области — НГС решил узнать у читателей, сколько они получают на самом деле.

По данным Новосибирскстата, в первые три месяца этого года средняя зарплата в регионе составила 35 597 рублей в месяц. За 35 тысяч она перевалила ещё в прошлом году.

Средняя зарплата в Новосибирске оказалась одной из самых низких в Сибири — меньше получают только жители Омской области, Алтая и Алтайского края.

По словам статистиков, это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».